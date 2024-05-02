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Milli atletler, olimpiyat kotası için yarışacak

Milli atletler, olimpiyat kotası için yarışacak

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ndan yapılan açıklamaya göre, 35. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler şunlar:

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