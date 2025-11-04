ANKARA (AA) - Inquirer News'in haberine göre, Sivil Savunma Bürosu (OCD), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, yerelde 'Tino' olarak bilinen Kalmaegi Tayfunu dolayısıyla 26 kişinin öldüğü ifade edildi.

Bildirilen ölümlerin büyük çoğunluğu, 22 kayıpla Orta Visayas bölgesinde yaşanırken bunu, Negros Adası Bölgesi'nden 2 ve Doğu Visayas'tan 1 ölüm takip etti.

OCD, kasırga nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 387 bin kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

NADMEX Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı
NADMEX Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı
İçeriği Görüntüle

Ülkeyi Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.


Muhabir: Yasin Yorgancı

Kaynak: AA