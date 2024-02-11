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Filistin Kızılayı dün yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Emel Hastanesi'nde 8'i sağlık personeli 17 kişiyi alıkoyduğunu duyurmuştu.

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İsrail tarafından söz konusu suçlamaya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail askerlerinin bunu ambulansların hizmet vermesini engellemek için yaptığına işaret edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, 20 gündür kuşatma altında tuttuğu Emel Hastanesi'ne baskın düzenlediği ve ambulanslar ile hastane yönetimine ait tüm araçların anahtarlarını "çaldığı" kaydedildi.

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