ANKARA AA- Büyükelçi Mustafa, Filistin'deki ramazan gelenekleri ve lezzetlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Röportaja, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anarak başlayan Mustafa, "Acı ve üzücü bir olaydı. 50 binden fazla insan öldü. Deprem nedeniyle ramazan sevinci bu sene maalesef olmadı. Birbirimizin acısını paylaşıyoruz, dayanışma içindeyiz. Depremden etiketlenenler büyük acı içinde. Filistin’deki halkımız kardeş Türk halkının acısını paylaşmakta." dedi.

Mustafa, ramazanın hayır ve bereket, aileleri birleştiren dayanışma ayı olduğunu belirterek bu ayda birlik ve dayanışma bağlarının güçlendiğini vurguladı.

Filistin’deki ramazan atmosferini Mustafa, "Esir (İsrail hapishanelerindeki Filistinliler) ve şehitlerin ailelerin durumu gözetilir mesela. Bu ayda bu aileler ödüllendirilir. Çok yerde toplu iftarlar düzenlenir. Bu ailelere tüm yıl genelinde özel bir saygı gösterilse de ramazan ayında daha da ilgi gösterilir. Filistin’de bir diğer geleneklerden biri de toplu iftarlardır. Yine aynı şekilde geniş aile iftarları yapılır. Tüm aile bireyleri bir arada iftar yapar. Bu da toplumdaki sevgi bağlarını güçlendirir." ifadeleriyle anlattı.

Faed Mustafa, ramazan ayının Müslümanlar arasındaki birleştirici görünmez bağına işaret ederek "Ramazanın pek çok geleneği olsa da bana göre bu ayın en güzel yönü, aileleri birleştirmesidir. Bu ayda dostlar bir araya geliyor, aileler toplanıyor, yardımlaşma oluyor." diye konuştu.

"Türk ve Filistin halkını buluşturan çok sayıda ortak paydaşlar var"

Mustafa, Filistin'in 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldığına, bunun da iki toplum arasındaki etkileşime büyük katkısı olduğunu belirterek "Türk ve Filistin halkını buluşturan çok sayıda ortak paydaşlar var. İki ülke de Osmanlı'nın bir parçasıydı. Dolayısıyla iki halkı buluşturan gelenekler var." değerlendirmesini yaptı.