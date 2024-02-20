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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, anlaşmanın, ABD'nin transatlantik güvenliğini güçlendirmeye yönelik kapsamlı çabalarının son örneği olduğuna dikkati çekmiş, Avrupa kıtasının her yerinde güvenlik ve istikrarı sağlayan ağ oluşturduklarını kaydetmişti.

NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a 4 Nisan 2023'te katılan Finlandiya, Aralık 2023'te ABD ile "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalamıştı.

İsrail ordusu: Savaş uçaklarımız (7 Ekim'den bu yana) Gazze Şeridi'nde 29 bin hedefi bombaladı

İsrail ordusu: Savaş uçaklarımız (7 Ekim'den bu yana) Gazze Şeridi'nde 29 bin hedefi bombaladı

Başbakan Orpo, ülke topraklarına ABD'ye ait nükleer silah ları kabul edip etmeyeceklerine ilişkin soruyu, "Buna ihtiyaç yok çünkü NATO zaten nükleer caydırıcılığı temin ediyor." yanıtını verdi.

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