New York’un ünlü Times Meydanı'nda yer alan dev bir billboardda görülen Elibol, bu başarısıyla göz doldurdu.

"The Lordların Koçu" olarak tanınan MCC Fatih Elibol, mentorluk ve performans koçluğu alanlarında gösterdiği üstün başarılarla Forbes listesine girerek, bu alanda dünya çapında tanınan bir figür haline geldi. Elibol, aynı zamanda Gelecek bugün başlar kitabının yazarı ve kitabın adını taşıyan (GBB) derneğinin kurucu başkanı olup, gençlere ilham vermeyi sürdürüyor.



Mentorluk ve koçluk üzerine kaleme aldığı "Gelecek Bugün Başlar" adlı kitabıyla insanların hayatlarında pozitif değişiklikler yapmaları için rehberlik eden Elibol, ikinci kitabı "Holistik Var Oluş" ile okuyucularını daha derin düşüncelere ve uygulamalara davet ediyor. Bu kitaplar, kişisel gelişim ve kendi geleceklerini şekillendirme konusunda istekli olanlara yol gösteriyor.



Bu yıl Mayıs ayında,Elibol’un kurucusu olduğu Gelecek bugün başlar GBB) tarafından düzenlenecek Uluslararası Koçluk Haftası etkinlikleri, onun ELB koçluk modelini tanıtacak ve katılımcılara farklı bir perspektif sunacak. Etkinlik, 7 Mayıs'ta online olarak başlayacak ve 19 Mayıs'ta Trump Sahne’de hem online hem de fiziksel bir buluşma ile devam edecek.Gbb derneği gönüllü koçları tarafından katılımcılara bedelsiz olarak sağlanacak profesyonel koçluk senasları sayesinde , tüm katılımcılar koçluk ile yep yeni bir vizyonda yaşama adım atarken koçluğun gerçek gücünüze yaşamış olacak



Ayrıca, etkinliğe fiziksel olarak katılan katılımcılar, Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından akredite edilmiş 7 saatlik Sürekli Koçluk Eğitimi (CCE) sertifikası alma hakkı kazanacaklar. Bu sertifika, koçluk alanında profesyonel bir kariyer hedefleyenler için büyük önem taşımaktadır.



Muhabir: Dinçer Karacalar