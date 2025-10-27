İSTANBUL (AA) - Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, düzenlenen yarış 71 tur üzerinden yapıldı.
Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 37 dakika 58.574 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Norris, sezonun altıncı yarışını kazandı ve Oscar Piastri'yi geçerek şampiyona lideri oldu.
Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, Norris'in 30.324 saniye gerisinde ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 31.049 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Lewis Hamilton, pist dışına çıkıp avantaj kazandığından dolayı 10 saniye cezası aldı.
Sezonun 21. ayağı Brezilya Grand Prix'si, 9 Kasım Pazar günü koşulacak.
Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:Pilotlar
1. Lando Norris (Büyük Britanya): 357
1. Oscar Piastri (Avustralya): 356
3. Max Verstappen (Hollanda): 321
4. George Russell (Büyük Britanya): 258
5. Charles Leclerc (Monako): 210Takımlar
1. McLaren: 713
2. Ferrari: 356
2. Mercedes: 355
4. Red Bull Racing: 346
5. Williams: 111
Muhabir: Emre Aşıkçı