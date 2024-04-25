Bingöl'de nesli tükenmekte olan küçük akbaba görüntülendi

Avrupa'nın en büyük su basar ormanlarından Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları'nda açan endemik bitki türü arasında yer alan "göl soğanları" doğayı süslüyor. İlkbaharın gelmesiyle açan göl soğanları (Leucojum aestivum) tabiata renk katıyor.

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