Özer Çomoğlu’nun Şampiyonluk Yolculuğu

25 Eylül 2025’te İzmir’de düzenlenen Expo Sport Spor Fuarı’nda gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atan Özer Çomoğlu, Kaslı Erkekler Fizik kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Bu zaferle birlikte Türkiye Milli Takımı’na seçilen Çomoğlu, ülkemizi önümüzdeki Dünya Şampiyonası’nda temsil etmeye hazırlanıyor.

Galerimizde, şampiyonluk anlarından hazırlık sürecine, ödül töreninden sahne performansına kadar birçok özel kareyi bulabilirsiniz.

Haber: Ercan GÜNEŞ