Ukrayna ordusunun "Da Vinci Kurtları" taburu asker alımı yapıyor
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2. yılını geride bırakırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tükenen safları yenilemek amacıyla zorunlu askerlik yaşı 27'den 25'e indiren seferberlik yasasını imzaladı.
Askerlik için gönüllü olan Ukraynalılar, başkent Kiev'de bulunan Ukrayna Ordusu ''Da Vinci Kurtları'' Taburu Merkezi'ne gelerek birliklere katılıyor. Evinin 100 metre yakınına düşen bombanın ardından gönüllü olarak birliğe katılmaya karar veren Dmytro Jasynok görüntülendi.