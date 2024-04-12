Ukrayna ordusunun "Da Vinci Kurtları" taburu asker alımı yapıyor

Askerlik için gönüllü olan Ukraynalılar, başkent Kiev'de bulunan Ukrayna Ordusu ''Da Vinci Kurtları'' Taburu Merkezi'ne gelerek birliklere katılıyor. Evinin 100 metre yakınına düşen bombanın ardından gönüllü olarak birliğe katılmaya karar veren Dmytro Jasynok görüntülendi.

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