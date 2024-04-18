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Japonya'da 2011'de 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, uluslararası güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

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Süreç boyunca santral ve deniz suyunda yapılan denetlemelerde, deniz suyu ve balıkçılık ürünlerindeki radyoaktivite seviyesinin, hükümetin belirlediği standartların oldukça altında olduğu bildirilmişti.

Evrelerin ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım ve dördüncüsü 28 Şubat-17 Mart'ı kapsamıştı.

Firma 31 Mart 2024'te sona eren 2023 mali yılı boyunca 4 farklı evrede toplamda 31 bin 200 ton atık suyu Pasifik Okyanusu'na tahliye etmişti.

31 Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılı boyunca işletici firma 7 boşaltım evresinde toplamda 54 bin 600 ton atık suyu okyanus a tahliye etmeyi planlıyor.

Bu evrede 7 bin 800 ton atık su boşaltılacak.

Santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının açıklamasına göre, 1 Nisan'da başlayan 2024 mali yılının ilk atık su boşaltım evresi 19 Nisan-7 Mayıs arası gerçekleştirilecek.

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