Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Scarborough Sığı'nda Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu ve Filipinler Sahil Güvenliğine ait birer devriye gemisinin, Çin gemileri tarafından engellendiğini kaydetti.

Tarriela, Çin Sahil Güvenlik gemisinin Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosuna ait "BRP Bankaw" isimli devriye gemisine, Scarborough Sığı'na yaklaşık 12 deniz mili (yaklaşık 23 kilometre) uzaklıktayken tazyikli su sıktığını belirterek, "BRP Bagacay" adlı Filipinler Sahil Güvenlik gemisine ise iki Çin Sahil Güvenlik gemisi tarafından aynı anda tazyikli su sıkıldığını açıkladı.

Tazyikli su sıkılması sonucu Filipinler Sahil Güvenlik gemisinin hasar aldığını ifade eden Tarriela, "Bu hasar, Çin Sahil Güvenliğinin, Filipinler'e ait gemileri tazyikli suyla taciz ettiğinin kanıtıdır." dedi.

Tarriela, Çin'in, Scarborough Sığı'na girişi engelleyen "380 metrelik" yeni bir yüzer bariyer yerleştirdiğine dikkati çekerek, Filipinler'e ait iki geminin, "tacizlere rağmen" görevlerini sürdürdüğünün altını çizdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 26 Şubat'ta Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşanan Scarborough Sığı'nın girişine yeniden yüzen bariyer yerleştirdiklerini duyurmuş, bunun "gerekli bir tedbir" olduğunu savunmuştu.

Çin basını, Filipinler'e ait gemilerin Scarborough Sığı'na yasa dışı şekilde girdiğini belirtti

Çin'in resmi yayın organlarından Global Times gazetesindeki haberde, Çin Sahil Güvenliğinin, Scarborough Sığı'na "yasa dışı bir şekilde izinsiz giren" Filipinler'e ait 2 geminin uzaklaştırdığı aktarıldı.

Scarborough Sığı

Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede bulunuyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor.

Filipinler Sahil Güvenliği, 25 Eylül 2023'te Çin'in kontrolündeki deniz bendinin güneydoğu girişine döşenen 300 metre uzunluğundaki yüzen bariyerin kaldırıldığını duyurmuş, bölgede Çin'in herhangi bir engellemesini kabul etmeyecekleri mesajını vermişti.