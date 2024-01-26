Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Kulüp Lisans Kurulu Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan, 2024-2025 futbol sezonu kulüp lisans başvurularının kabulü ve değerlendirilmesinde kullanılacak kulüp lisans başvuru dosyaları, TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kulüplerin sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, hukuki, mali ve personel-idari yapısını daha sağlam ve şeffaf hale getirebilmeyi amaçlayan Kulüp Lisans Sistemi; Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alan kulüplere uygulanacak.

Kulüpler, mart ayının son iş gününe kadar başvurularını yapabilecek. Nisan ve mayıs aylarında kulüplerin başvuruları değerlendirilerek en geç mayıs ayının 21. gününde UEFA lisans kararları ve 1. aşama ulusal lisans kararları açıklanacak.