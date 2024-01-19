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14.00 Osmaniyespor FK-Sivas Dört Eylül (7 Ocak)

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

TFF 2. Lig'e 21, TFF 3. Lig'e ise 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

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