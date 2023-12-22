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Volkan Demirel: Bir puan için mutlu değilim

Volkan Demirel: Bir puan için mutlu değilim

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel ligler de haftanın programı şöyle:

Süper Lig'in 18. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında derbi heyecanı yaşanacak.

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