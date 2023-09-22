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15.00 Fatsa Belediyespor-Sivas Dört Eylül Futbol (Fatsa İlçe)

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

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