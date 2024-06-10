Karşılaşmalar öncesi Kocaeli'de kampa giren Millilerin kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Erkan Çınar (İstanbul Şişli S.K), Galip Kaan Zorba (Bodrumspor), Aykut Sercanoğlu (Bingöl Gençlikspor)
Savunma: Oğuz Kaan Ünal (İstanbul Şişli S.K), Ehat Mustafa Balcı (Alagöz Holding Iğdır F.K), Taha Necati Atay (Gençlerbirliği S.K), Recep İnanç (Bursaspor), Emin Arda Doğan (Gençlerbirliği S.K)
Kanat: Ahmet Yılmaz (Adana Demir Spor), Buğra Serhat Güneş (Kartal Sportif Faaliyetler), Muhammed Yusuf Aygün (İstanbul Şişli S.K), Mustafa Ege Bilim (Kocaelispor), Erdem Kuş (Anderlecht)
Forvet: Sadettin Çamcı (İstanbul Şişli S.K), Rıdvan Baydan (Alipaşa S.K)
Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin
Teknik Direktör: Murat Kaya