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Karşılaşmalar öncesi Kocaeli'de kampa giren Millilerin kadrosunda şu isimler bulunuyor: Kaleciler: Erkan Çınar (İstanbul Şişli S.K), Galip Kaan Zorba (Bodrumspor), Aykut Sercanoğlu (Bingöl Gençlikspor) Savunma: Oğuz Kaan Ünal (İstanbul Şişli S.K), Ehat Mustafa Balcı (Alagöz Holding Iğdır F.K), Taha Necati Atay (Gençlerbirliği S.K), Recep İnanç (Bursaspor), Emin Arda Doğan (Gençlerbirliği S.K) Kanat: Ahmet Yılmaz (Adana Demir Spor), Buğra Serhat Güneş (Kartal Sportif Faaliyetler), Muhammed Yusuf Aygün (İstanbul Şişli S.K), Mustafa Ege Bilim (Kocaelispor), Erdem Kuş (Anderlecht) Forvet: Sadettin Çamcı (İstanbul Şişli S.K), Rıdvan Baydan (Alipaşa S.K) Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin Teknik Direktör: Murat Kaya

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