İSTANBUL (AA) - Fuzul, yılın 9 ayında farklı gelir ve ihtiyaç gruplarındaki yaklaşık 50 bin kişiye toplam 39,2 milyar lira finansman sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fuzul, yılın 9 ayına ilişkin araç finansmanı sonuçlarını açıkladı.



Geleneksel finansman araçlarına erişimde yaşanan güçlükler ve artan araç fiyatları, tüketicileri tasarruf finansman sistemine yönlendirdi. Bu kapsamda Fuzul'ün yılın 9 ayında gerçekleştirdiği teslimatların yüzde 84,7'sini araç finansmanı sözleşmeleri oluşturdu.

Fuzul'ün, yılın ocak-eylül aylarını kapsayan dönemde gerçekleştirdiği araç teslimatları geçen yılın tümüne göre yüzde 76,8, sağladığı araç finansmanı ise yüzde 177,5 arttı.

Geçen yıl 23 bin 692 araç sözleşmesi için 14,1 milyar lira finansman sunan Fuzul, 2025'in 9 ayında 49 bin 722 araç sözleşmesi için 39,2 milyar lira finansman sağladı.

Fuzul'ün yılın 9 ayına ilişkin yeni sözleşme verileri de araç finansmanına yönelik talebin arttığını gösteriyor. Yapılan yaklaşık 190 bin sözleşmenin yüzde 70'ini araç finansmanı oluşturuyor.

Şirket, son 5 yılda 56,5 milyar lira finansman sağlayarak 87 bin 906 tasarruf sahibinin kendilerine özel ödeme imkanlarıyla araç sahibi olmasını mümkün kıldı.



- 'Finansman modeli, geniş bir kitle tarafından temel bir çözüm olarak kabul gördüğünü kanıtladı'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, paylaştıkları verilerin, sadece kendilerinin değil, aynı zamanda Türkiye'deki tüketici ihtiyaçlarının da bir portresini çizdiğini belirtti.

Akbal, yeni müşteri talebinin hem konut hem de araç alanında dengeli olması, finansman modelinin geniş bir kitle tarafından temel bir çözüm olarak kabul gördüğünü kanıtladığını vurgulayarak, 'Gerçekleşen teslimatlarımızdaki araç ağırlığı ise pazarın en acil ihtiyacının nerede olduğunu ve bizim bu ihtiyaca cevap vermek için kaynaklarımızı nasıl odakladığımızı gösteriyor.' ifadesini kullandı.