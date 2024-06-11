Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımı 2024/25 sezonu kadro yapılanması çalışmalarına, geçtiğimiz sezon Aliağa Petkim forması ile Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden ve maç başı ortalama sayı kategorisinde 19.8 sayı ile ligin bu kategorideki en iyi ikinci oyuncusu olan 188 cm boyundaki Amerikalı oyun kurucu David Efianayi ile 1 yıllığına anlaşarak başladı." denildi.

ABD'li oyuncunun, geçen sezon Aliağa Petkimspor’da 30 maçta 595 sayı ile toplam sayı krallığı kategorisinde ikinci, ortalama 19.8 sayı ile ligde en skorer oyuncu kategorisinde 2. sırada yer aldığı belirtilerek, skora verdiği katkının yanı sıra 5.6 ribaunt, 4.0 asist 16.5 verimlilik puanı ortalamaları yakaladığı ifade edildi.

David Efianayi kimdir?

19 Aralık 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut Eyaleti’nde dünyaya geldi. Florida’da yer alan Ocoee Lisesi’nde okuduktan sonra Gardner-Webb Üniversitesi’nde sürdürdüğü eğitim hayatı boyunca okul takımı ile Amerikan Kolej Ligi NCAA’de mücadele etti.

2014/15 sezonunda girdiği Gardner-Webb Üniversitesi takımı ile ilk sezonunda süre alamayan David Efianayi sonraki 3 sezon boyunca yükselen bir grafik sergiledi. 2016/17 sezonunda 12.6 sayı, 2017/18 sezonunda 17.5 sayı ve takımı ile son sezonu olan 2018/19 sezonunda ise 18.1 sayı ortalamaları ile oynadı ve Güney Konferansı’nın en iyi ikinci beşine seçildi.

Kariyerine Avrupa Kıtası’nda devam ettirmeye karar veren yeni transferimiz 2019/20 sezonu başında Danimarka Ligi takımlarından Bakken Bears’a transfer oldu ve burada 11 Fiba Europe Cup, 22 Danimarka Ligi ve 2 Baketbol Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Ligde oynadığı 22 maçta 12.7 sayı, 2.6 ribaunt, 3.4 asist, 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı.

2020/21 sezonunda yine Danimarka Ligi takımlarından Horsens’e, 2021/22 sezonunda ise Fransa Pro B Ligi takımlarından Denain ASC Voltaire’ye transfer oldu.

Aliağa Petkimspor ile Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne transfer olmadan bir önceki sezon olan 2022/23 sezonunu İsrail Ligi ekiplerinden Hapoel Altshuler Shaham Beer Sheva takımında geçirdi ve oynadığı 26 maçta 16.8 sayı, 2.6 ribaunt, 4.4 asist, 1.0 top çalma istatistikleri yakaladı.

2023/24 sezonunda Aliağa Petkimspor’a transferi gerçekleşen David Efianayi, geçtiğimiz sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde istikrarlı bir performans sergileyerek çıktığı 30 maçta bulduğu 595 sayı ile toplam sayı krallığı kategorisinde ikinci, ortalama 19.8 sayı ile ligde en skorer oyuncu kategorisinde ise ikinci sırada yer aldı. Skora verdiği katkının yanı sıra 5.6 ribaunt, 4.0 asist 16.5 verimlilik puanı ortalamalarını yakaladı.