Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine, sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara ile HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay katıldı.

İmza töreninde açıklamada bulunan Yelkencioğlu, iş birliklerinin uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Farklı spor dallarında bize desteklerini esirgemediler. Galatasaray Kulübü olarak kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Türk sporunun rekabet ettiğimiz her branşta en iyi şekilde temsil etmek, bu branşlarda hem başarılı hem de ahlaklı sporcular yetiştirmek misyonumuz var. Bu misyonu layıkıyla yerine getirmek için sponsorlarımızın verdiği katkı hayati öneme sahip. İstikrarlı iş birliğimizin sürmesi, iki büyük markanın aynı yolda yürümeye devam etmesi bizim için çok kıymetli. Yeni dönem iş birliğimizin iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Mehmet Cibara ise uzun süren iş birliklerine değinerek, "Türkiye'de sponsorluğun öncüsü HDI Sigorta ile birlikte olmanın ve beraber çalışmanın sevincini yaşıyoruz. İş birliği sırasında bize gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Sponsorluk anlaşmaları kulüpler için çok önemli. Üç konuda yürüttüğümüz sponsorluk anlaşmaları uzun süreler devam eder." dedi.

Voleybolda yetiştirici kulüp olarak yollarına devam etmek istediklerini belirten Cibara, şunları kaydetti:

"Başarı, kimine göre kupalar, kimine göre milli takıma oyuncu yetiştirmek, kimine göre yurt içinde, kimine göre ise yurt dışında şampiyonluk. Camia olarak bunların hepsini gördük. Bundan sonra da yetiştirici kulüp olarak kalmak istiyoruz. Adı amatör ama gerçekte amatör değil. Voleybolda dünyanın en çok kazanan 20 oyuncunun 12'si Türkiye'de. Bizim bu sezonki bütçemiz 750 bin dolardı. Bunun 3 katını alan, 1-2 katını alan birkaç oyuncu var. Stratejimizden ödün vermiyoruz. 1 Haziran'dan sonra gelecek yönetim için pırıl pırıl, genç ve milli takımın geniş kadrosunda yer alan 4 oyuncumuzun olduğu bir kadro kurduk. Erkeklerde bu sezon 4. olduk. Önümüzdeki sezon ilk 2'yi zorlayacağız. Basketbolda hem erkekler hem de kadınlarda başarılı değiliz. Kadınlarda Ekrem Memnun, erkeklerde Yakup Sekizkök'ü göreve getirdik. İkisi de camiamızın içinden çıkan antrenörler. Onlarla başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz."

Mehmet Cibara, VakıfBank'tan Alexia Carutasu ile yeni sezon için anlaştıklarını dile getirerek, "Alexia ile milli takımımızın geniş kadrosunda yer alan 4 oyuncunun transferi bitti. Sözleşmeleri imzalandı, yönetim kurulundan geçti. Alexia, 31 Mayıs'a kadar VakıfBank'ta, 1 Haziran'dan itibaren Galatasaray'ın resmi oyuncusu olacak." şeklinde görüş belirtti.

Bay: "Yıl dönümümüzü yeni bir sponsorlukla taçlandırdığımız için mutluyuz"

Halil Bay, sarı-kırmızılı kulüple yaptıkları iş birliğinin 15. yıl dönümünde yeni bir anlaşmaya daha imza attıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Galatasaray Kulübüne birçok alanda destek verdiklerini dile getiren Bay, "HDI Sigorta olarak ülkemizin takımları ve sporcuları ile her zaman gurur duyuyoruz. Uluslararası alanda elde edilecek her başarının ülkemize olan katkısının farkındayız. Bunun için disiplin, azim ve kararlılıkla spora katkı sağlayan bir şirket olma yolculuğunda ilerliyoruz. Sağlıklı, mutlu ve toplum bilinci yüksek nesiller yetiştirilmesinde sporun gücüne inanıyoruz. Gençlerimizi destekleyerek sporun gelişimine katkı sağlayacak imkanlar sunmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Galatasaray'ın milli yelkencisi Ecem Güzel'e de sponsor olduklarını aktaran Bay, sözlerini şöyle tamamladı:

"HDI Sigorta'nın Türk sporunun ve sporcusunun yanında olma gibi bir misyonu var. Bu topraklarda yetişecek her sporcunun ülkemize ve kulüplerine sağlayacağı katkının farkındayız. Sponsorluklarımız, bundan yaklaşık 15 yıl önce Galatasaray Kulübü ile başladı. İstikrar, her alanda olduğu gibi burada da önceliğimiz. Zorlu koşullara rağmen günden güne güçlenen iş birliğimizle Türkiye'deki en uzun soluklu sponsorluk anlaşmalarından birini gerçekleştiriyoruz. Yalnızca bir sponsorluk olmayan, profesyonel işimizin gerekliliğiyle Galatasaray Kulübüne pek çok alanda katma değer oluşturmayı hedefliyoruz. Birlikteliğimiz kapsamında Galatasaray Kulübünün 4 milyar lira değerindeki varlıklarını güvence altına alıyoruz. Formalarında HDI Sigorta logosu taşıyan üç başarılı takımla devam eden sponsorluğumuza bugün bir yenisini daha ekleyeceğiz. Yıl dönümümüzü yeni bir sponsorluk ile taçlandırdığımız için mutluyuz. Galatasaray Kulübü ile karşılıklı destek ve güven ile sürdürdüğümüz ortaklığımızın yeni döneminde, amatör branşlarda emek harcayan sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenalarda hak ettikleri başarılara ulaşmaları için gereken desteği sağlayacağız."