Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i konuk etti.

İlk yarı

25. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın uzun gönderdiği top savunmadaki Ba'dan sekti. Pozisyonu takip eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında Lucas Lima ile girdiği ikili mücadelede topu aldı. Altıpas önünde sırtı kaleye dönük kalan Barış Alper, sağından dönerek düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

31. dakikada sarı-kırmızılılar farkı ikiye çıkardı. Başakşehir savunmasının çıkarken kaybettiği topu alan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kalabalık savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak, yakınlardaki Mertens'in önünde kaldı. Belçikalı yıldızın şutunda kaleci Volkan ayaklarıyla topu uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde sol çaprazda yeniden alan Mertens'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

37. dakikada ev sahibi ekip net bir gol şansından yararlanamadı. Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta Dubois'dan kaptığı topla hızla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun yerden pasında top ceza sahası içi sol çaprazdaki Barış Alper'e geldi. Barış, açısı daha uygun olan Mertens'i gördü. Belçikalı futbolcunun uygun durumda altıpas gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Volkan Babacan son anda müdahale ederek önemli bir tehlikeyi savuşturdu.

41. dakikada Emirhan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Kemen sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun vuruşunda top zamanında kalesinden çıkarak açıyı daraltan Muslera'dan kornere çıktı.

Mücadelenin devre arasına sarı-kırmızılı takım 2-0 önde girdi.

İkinci yarı

53. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Zaha, sert bir şut çıkardı. Kaleci Volkan, sağına yatarak topun sahibi oldu.

61. dakikada rakip kalede baskı kuran Galatasaray'da ceza sahası yayı içinde topu alan Icardi, seri çalımlarla ilerledi. Açısını kaybeden Arjantinli futbolcunun ayağından açılan topu Mertens gerideki Barış Alper'e bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Volkan'dan seken top kaleye yöneldi. Son anda yetişen savunma, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

66. dakikada Başakşehir'in golü Video Yardımcı Hakem (VAR) ile iptal edildi. Figueiredo'nun soldan ortasında Kemen'in arka direkte kafayla vurduğu top Kaan Ayhan'a çarparak ağlara gitti. Hakem Cihan Aydın gol kararı verirken, pozisyon VAR'da incelendi. Öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

90+8. dakikada sağdan ceza sahasına giren Barış Alper, pasını uygun durumdaki Vinicius'a aktardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda top yandan auta çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.