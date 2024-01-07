İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.

İlk yarı

10. dakikada Mertens, sağdan paslaşarak kullandığı korner sonrası ceza sahası içine orta açtı. Nelsson'un kafa vuruşunda top kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.

15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağdan ortasında Kerem Aktürkoğlu altıpas çizgisi önünde topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

17. dakikada Kaan Ayhan'ın sağdan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, topa bekletmeden vuruş yaptı. Meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

20. dakikada Zaha, Ndombele'nin pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazından dar açıya rağmen çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Deniz Ertaş, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

27. dakikada Kerem Demirbay, sağ çaprazdan kullandığı frikikte topa çok sert vurdu. Kaleci Deniz Ertaş, kaleye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Kaan Ayhan, ceza sahası içinde bekleyen Mertens'e meşin yuvarlağı aktardı. Mertens'in şutu sonrası genç kaleci Deniz Ertaş topu kurtardı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Zaha, içeriye doğru pasını aktardı. Kerem Aktürkoğlu, bu pas sonrası şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

56. dakikada Guilherme'nin ortasında arka direğe hareketlenen Oliveria topa bekletmeden vuruş yaptı. Kaleci Muslera'dan dönen meşin yuvarlak, Andreasen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

63. dakikada Galatasaray golü buldu. Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay'ın soldan ortasında ceza sahası içinde topa yarım vole vurdu ve takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

69. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı korner sonrası ön direğe doğru hareketlenen Abdülkerim Bardakcı, topu altıpas çizgisine doğru çıkardı. Bu pas sonrası Nelsson, kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğe takıldı.

85. dakikada Calvo'nun pas hatası sonrası Halil Dervişoğlu topu kaptı ve driplingle ceza yayına gelerek meşin yuvarlağı Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.

90. dakikada Kaan Ayhan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topta Zaha, altıpas çizgisi üzerinde golünü attı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

90+3. dakikada Eyüp Aydın'ın sol taraftan kullandığı kornerde, ceza alanı içinde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray'da kulübenin yaş ortalaması 20

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesindeki futbolcularının yaş ortalaması 20 oldu.

Sakatlıklar, cezalar ve Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncuları nedeniyle 7 eksiği bulunan Galatasaray, maç kadrosunda birçok gence de yer verdi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde 32 yaşındaki Günay, 23 yaşındaki Tete, 20 yaşındaki Kazımcan, 19 yaşındaki Eyüp ile Hamza, 18 yaşındaki Baran, Ali Yeşilyurt ve Ali Turap Bülbül, 17 yaşındaki Gökdeniz ve Efe görev bekledi.

Bu futbolcuların yaş ortalaması ise 20 olarak gerçekleşti.

Halil Dervişoğlu ligde ilk kez 11'de

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Halil Dervişoğlu, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de başladı.

Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta forma giyen 24 yaşındaki santrfor, tümüne yedeklerden dahil oldu. Halil, Mauro Icardi'nin sakatlandığı, Bakambu'nun da milli takımda olduğu haftada 11'de kendisine yer buldu.

Ndombele 5 maç sonra 11'de

Sarı-kırmızılı ekibin Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, 5 resmi karşılaşmadan sonra 11'e girdi.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapılan maça ilk 11'de başlayan Ndombele, 5 resmi müsabakanın ardından ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.

Icardi, bu sezon ilk kez maç kaçırdı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon transferi gerçekleşmesinden sonra ilk kez bir maçta forma giymedi.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Icardi'nin bonservisi temmuz ayının sonunda alındı.

Kadroya dahil edildikten sonra UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Zalgiris maçında statü gereği forma giyemeyen Icardi, sonrasındaki 27 karşılaşmada da sahaya çıktı. Çıktığı 27 resmi müsabakada 17 kez fileleri havalandıran Icardi, ilk kez bir maça çıkmadı.

Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre oynamamasına karar verilmişti.

Angelino yine kadroda yok

Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol sol bek Angelino'yu yine kadroya almadı.

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de son 2 haftada yaptığı VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarının kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki futbolcu, Konyaspor mücadelesinde de 21 kişi arasına giremedi. Konyaspor maçıyla Angelino'nun üst üste forma giymediği Süper Lig müsabaka sayısı 8'e yükseldi.

Angelino, bu süreçte sadece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 karşılaşmada süre aldı.

Ahmet Çalık unutulmadı

Galatasaray takımı, eski milli futbolcuları Ahmet Çalık'ı vefatının 2. yılında andı.

Konyaspor'da forma giyerken 11 Ocak 2022'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Galatasaraylı Ahmet Çalık için soyunma odasında dolap ayrıldı. Bu alana üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu ve "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı tişört asıldı.

Aynı tişört, müsabaka sırasında Galatasaray yedek kulübesinde bir koltuğa konuldu.

Konyaspor'un genç kalecisi Deniz ilk Süper Lig maçına çıktı

Konyaspor'un 18 yaşındaki file bekçisi Deniz Ertaş, kariyerindeki ilk Süper Lig maçında Galatasaray'a karşı mücadele etti.

Konyaspor'da bu sezon yapılan 17 maçın tamamında kaleyi koruyan Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Galatasaray müsabakasının kadrosuna alınmadı. İstanbul deplasmanında maça 18 yaşındaki Deniz Ertaş ilk 11'de başladı.

Alt yaş milli takımlarda da forma giyen Deniz, ilk Süper Lig maçına çıktı.

Abdülkerim, eski takımına gol attı, Ahmet Çalık'ı andı

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor'un ağlarını havalandırdı.

Geçen sezon başında yeşil-beyazlı ekipten transfer edilen Abdülkerim, mücadelenin 63. dakikasında şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Abdülkerim, 90+3. dakikada ise skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

İlk golün ardından yedek kulübesine giden 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray ile Konyaspor'da da forma giyen merhum milli futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu ve "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı tişörtü kaldırdı.

Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Süper Lig'de 3, toplamda ise 4 gole ulaştı.

Zaha, toplamda 7 gole ulaştı

Konyaspor maçında fileleri havalandıran Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı formayla 7. kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Zaha, Süper Lig'de 14, toplamda ise 21. resmi maçına çıktı. Karşılaşmanın 90. dakikasında ağları havalandıran tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde Süper Lig'deki 6, toplamda ise 7. golünü kaydetti.

Barış Alper cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Konyaspor mücadelesi öncesi 3 sarı kartla sınırda olan Barış Alper, karşılaşmanın 79. dakikasında hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Bu kartla cezalı duruma düşen sarı-kırmızılı futbolcu, 11 Ocak Perşembe günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapılacak 16. hafta erteleme mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ayrıca bu sezon 3. kez sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı da sınıra geldi.

Sahasında 26 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde puan kaybetmeyen tek takım

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 17 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Konyaspor'a İstanbul'da yine yenilmedi

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 23 lig maçından 19'unu sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 54, konuk takım ise 16 gol attı.

Taraftarlardan Kerem Aktürkoğlu'na moral

Galatasaray taraftarı, 2 net gol pozisyonundan yararlanamayan kaptan Kerem Aktürkoğlu'na tezahüratla moral verdi.

Tecrübeli futbolcu, mücadelenin 17 ve 85. dakikalarda net 2 gol pozisyondan yararlanamadı. Kaçırdığı 2 pozisyondan sonra oyundan çıkan Kerem'e taraftarlar alkış ve tezahüratlarla destek oldu.

Genç oyuncuların ilk Süper Lig heyecanı

Galatasaray'ın genç futbolcuları Efe Akman, Eyüp Aydın ve Ali Turap Bülbül, kariyerlerinin ilk Süper Lig maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Efe ve Ali ile sezon başından Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer edilen Eyüp, 90+2. dakikada oyuna dahil oldu.

Eyüp Aydın, 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kaydettiği golde ortayı yaptı.

Genç kaleci Deniz'den beğenilen performans

TÜMOSAN Konyaspor'un 18 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş, gösterdiği performansla beğeni topladı.

Kariyerindeki ilk Süper Lig maçına Galatasaray karşısında çıkan Deniz, mücadelenin ilk yarısında 3 önemli kurtarışa imza attı. Genç file bekçisi, takımının devre arasına gol yemeden girmesinde başrolü oynadı.

Mücadelenin ikinci yarısında kalesindeki 3 gole engel olamayan Deniz Ertaş, buna rağmen iyi bir performansa imza attı.