Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısına sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, ikinci başkanı Metin Öztürk ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur katıldı.

Toplantı sırasında arkadaki ekranda, "Kenetlenin başka Galatasaray yok." ifadesi yer aldı.

Başkan Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında dün EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda yaptıkları ve 1-1 sona eren maçtaki hakem kararlarına tepki göstererek, "Dünkü maçta yaşananlar ve son dönemdeki gelişmeler üzerine bu toplantıyı yapmak zorunda kaldık. Sahada kalmak, orada kazanmak istiyoruz. Türkiye'deki futbolu geliştirmek, büyütmek, ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ancak planlı ve sistematik bir şekilde sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar." diye konuştu.

Sivasspor müsabakasının hakemi Zorbay Küçük ile Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy'un geçmişteki davranışlarından bahseden Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sivas'ta bir maç oynandı. Bu maçın hakemi Sayın Zorbay Küçük. Zorbay Küçük, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) hakemlerinden bir tanesi. Sivas'ta oynanan maç, Süper Lig için çok önemli. Nasıl oluyor da Süper Lig'de devam eden rekabet çerçevesinde Zorbay Küçük buraya atanıyor? Analiz yaptığımızda Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda değerli rakibimiz Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2,36, Galatasaray'ın puan ortalaması ise 1,75. Zorbay Küçük daha önceki şikayetlerimizde yer aldı. Özellikle Antalyaspor maçında Muslera'nın ayağına bariz şekilde basıldı ve pozisyonu görmedi. Kırmızı kartı pas geçti. Zorbay Küçük'ün sicilindeki Galatasaray sorunları bitmiyor. Geçen sezon kaptanımız Kerem'e kullandığı ifadeler de nezaket dışıydı. VAR hakemi, Sayın Alper Ulusoy. Türkiye'de ilk ve tek 6 saniye kuralını Galatasaray'a uygulayan hakem. Sayın Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy'a soruyorum; siz Galatasaray'dan ne istiyorsunuz? Her seferinde bu standartsızlıkların peşinden neden gidiyorsunuz? Bu standartsızlıklarda rakiplerimize tam tersi uygulamaya gidiliyor. Kimse bize bu standartsızlığı, 'Bu hakem hatası' diye anlatmasın. Bu uygulamaları hakem hatası diyerek geçiştirmeyi bize kimse dayatamaz."

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, standartsızlıkların karşısında olduklarını vurgulayarak, "Bunu çözecek merci TFF ve Merkez Hakem Kurulu (MHK). Yetki sahibi kişiler, bu işi layıkıyla yönetmek zorunda. Bunu beceremiyorlarsa da gereğini yapmak zorundalar. Geçen senelerde MHK ve hakemleri yönetmeye çalışıyorlardı. Şimdi sosyal medyayı ve kamuoyunda oluşan algıyı yönetmeye çalışıyorlar. En kötü görüntüleri, açıları arayıp bulup o açılardan kendilerine mağduriyet çıkarmaya çalışmak, oradan rakiplere saldırmak, holigan yorumcularla insanların kafasını karıştırmaya çalışmak... Her şey planlı ve düşünülmüş. Ancak düşünmedikleri şeyler de oluyor. Mesela göreve geldiğimiz ilk sene şampiyon olacağımızı beklemiyorlardı. Bir önceki sene 13. olan takımın kısa sürede böyle bir başarıyı yakalamasını hesaba katamadılar. Bu yüzden bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmamak için daha planlı çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Özbek, kendi maçlarında ve diğer karşılaşmalardaki hakem kararlarını değerlendirdiklerini aktararak, "İster istemez konunun sadece bir hakem hatası olmadığı duygusuna kapılıyoruz. Bu kadar olasılık mümkün değil. Hem federasyon hem de MHK incelesin. Türk sporuna hizmet etmek için oradalarsa bu konuyla ilgili çalışma yapsınlar. Öyle susarak konunun sadece basit bir hakem hatası olduğunu söyleyerek bu konu çözülmez. Hakkımızın aranmasında yeri geldiğinde zerre kadar tereddüt etmeyiz." dedi.

Ali Koç'a, "Kim seni şampiyon yapmayacak, kimi kastediyorsun?" sorusu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un katıldığı bir programda, "Ben başkanken bizi şampiyon yapmayacaklar." demesini hatırlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Dünya spor tarihinde ilk kez bir kulüp başkanı, 'Ben başkanken bizi şampiyon yapmayacaklar.' diye açıklama yapıyor. Üstelik bu kişi tam 5 senedir başkan. Kim seni şampiyon yapmayacak, kimi kastediyorsun? Samimiysen çıkıp açıkla. Seninle uğraşan, seni şampiyon yapmayan kim? Böyle bir açıklama olamaz. Galatasaray'da böyle bir açıklamayı yapan başkan, o görevde 1 saniye duramaz. Rekabetten kaçmak için arka kapılar arayan, kendine mağduriyet çıkarmak isteyen birisi Galatasaray'da başkanlık koltuğunda oturamaz. Biz Galatasaray'ız. Biz de başkaları gibi hakem tokatlamayı, fotoğraf çekmeyi, onları rahatsız etmeyi mi konuşalım? Bu toplumun gerilmesini, insanların düşman olmasını zerre önemsemeyenler bunları yapar. Bu camia tarih boyunca hep kendine yakışanı yaptı. Biz başkalarına benzemeyiz, o seviyelere de düşmeyiz. Doğru yolda olanın kimseden korkusu olmaz. Galatasaray demek, adalet için doğru için sonuna kadar mücadele etmektir. Bundan vazgeçmeyiz."

"Tek yumruk haline geldiğimiz zaman kimsenin bizimle mücadele etme imkanı yok"

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camiaya ve taraftarlara seslenerek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Galatasaray'ın başarısız olması için çalışma yapıldığını savunan Özbek, şöyle konuştu:

"Hepimizin şahit olduğu gibi sporun bütün değerleri ayaklar altına alınarak Galatasaray'a karşı muazzam bir mücadele var. Galatasaray'ı yıpratmak, girdiği yarışmalarda zor duruma düşürmek için çalışma mevcut. Bunların hiçbiri bizi etkilemez. Biz, bir araya geldiğimiz, tek yumruk haline geldiğimiz zaman kimsenin bizimle mücadele etme imkanı yok. Şu anda en çok ihtiyacımız olan, birlik ve beraberliğimizin korunması. Olaylar gözümüzün önünde cereyan ediyor. Her seviyede taarruz, hücum ve yakıştırmalarla karşı karşıyayız. Birlik ve beraberliğimiz, zerre kadar algılardan ve yapılan işlerden etkilenmemeli. Çünkü bizim hedeflerimiz var. Bunlar rakiplerimizi, Galatasaray'ı sevmeyenleri rahatsız ediyor. Birlik ve beraberliğimiz bu hedeflere ulaşmakta en büyük faktör. Tek yumruk olmamız lazım. Bizi zafere, başarıya götürecek yol buradan geçiyor. Çok iyi bir yoldayız. Projelerimiz devam ediyor. Çok yakında müjdeli haberlerim olacak."

"Sporculara bir kuruş borcumuz yok"

Dursun Özbek, son günlerde basındaki futbol takımındaki ödeme sorunu nedeniyle huzursuzluklar yaşandığı iddialarını yalanladı.

Algılarla camianın etkilenmeye çalışıldığını ileri süren Özbek, "Kulübümün mevcut sporcularına bırakın maaşları primleri dahi ödenmiştir. Şu dakika itibarıyla kulübümüzün ne amatör şubelerde ne de profesyonel futbol takımında sporculara bir kuruş borcu vardır. Yapılan algı çalışmaları sanki Galatasaray'da bir finansal problem ve kaos varmış gibi yansıtıyor. Bu algılarla camiayı etkilemeye çalışıyorlar. Önümüzdeki mayıs ayında seçimimiz var. Buradan da belli algılar peşinde koşuluyor. Seçim 2024 Mayıs'ta. Bugün itibarıyla gündemimizde seçim yok. Gündemimizde 2024 Mayıs'ta şampiyon olmak, Galatasaray'ın finansal borçları ödemek, projeleri bitirmek var." değerlendirmesinde bulundu.

"Yine şampiyon olacağız"

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Süper Lig'de yine şampiyon olacaklarını iddia etti.

Geçen sezon şampiyon olduklarını hatırlatan Özbek, "Geçen sene daha zor koşullarda şampiyon olduk. Bunu birliktelikle sağladık. Şimdi yine aynısını yapacağız. Kenetlenerek şampiyon olacağız. Birlikteliğimiz ve kenetlenmemiz, şampiyonluğa giden yoldaki en büyük gücümüz olacak. Her gün bizden bir parça koparmaya çalışıyorlar. Bunun tek gayesi bizi içeriden vurmak, birbirimize düşürmek. Birliğimizi bozmaya çalışmaktan başka bir şey değil. Çünkü başka çaresi kalmadı. Er meydanında Galatasaray her zaman başarılı. Bizim fıtratımızda olmayan çalışmalarda biz yokuz. Bu çalışmalara karşı, her zaman dimdik duracağız. Bu sene yine biz şampiyon olacağız." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün projelerinin iyi bir şekilde ilerlediğine değinen Başkan Özbek, "Genel kurula verdiğimiz sözlerin hepsinin arkasındayız. Mecidiyeköy projemizde mayıs ayına doğru teslimatları yapacağız. En kısa sürede Florya'yı Kemerburgaz'a taşıyacağız. Çok güzel ve modern bir proje oluyor. Kısa sürede futbolcularımızla bu tesisi buluşturma gayreti içindeyiz. Florya, bizim çıkış projelerimizden. Kısa sürede bu çalışmaların meyvesi olan müjdeleri sizinle paylaşacağız. Bu hedefleri koymuşken Galatasaray'ı, bizi yıpratmaya, şampiyonluk yarışında yara almasına hizmet etmeye çalışanlar, mayısa doğru hüsrana uğrayacaktır. İhtiyacımız olan tek şey; birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevgi iklimini korumak." şeklinde görüş belirtti.

"Kimse sabrımızı denemeye kalkmasın"

Dursun Özbek, açıklama yapmakta geç kalıp kalmadıklarının sorulması üzerine, "Sabrımız var. Kimse sabrımızı denemeye kalkmasın." dedi.

Sportif mücadele içinde olduklarını aktaran Özbek, "Bir spor yarışı içindeyiz. Bir kavga, çekişme ve söz düellosunun peşinde değiliz. Sabrımız var. Kimse sabrımızı denemeye kalkmasın. Derdimiz, futbolu kavga ortamına, karşılıklı söz düellosuna taşımak değil. Onun için sabrettik. Ancak sabrımızı denemek isteyenler var. Konulara Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde bakıyoruz. Kimse bizim sabrımızı sınamasın." diye konuştu.

"Sayın Ali Koç bir mağduriyet yaratmaya çalışıyor"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığını ileri sürdü.

Ali Koç'un, "Ben başkanken bizi şampiyon yapmayacaklar." şeklindeki açıklamasının tekrar hatırlatılması üzerine Özbek, "Sayın Ali Koç bir mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Böyle bir şeyin kulüp başkanının ifadesine yakıştığını düşünmüyorum. Ali Bey'in başkanlıktaki 6. yılı. Bu sürede sadece Sayın Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı değildi. Ondan önce başka başkanlar vardı. Ali Koç'un ifadesindeki eksiklik, bir şey ifade etmek istiyor ama ne ifade etmek istediği belli değil. Kim seni şampiyon yapmak istemiyor? TFF mi, MHK mi, başkaları mı? Eğer, 'Federasyon ve MHK bizi şampiyon yapmak istemiyor.' diyorsa, siz başkanken 4-5 federasyon değişti. Hepsi mi böyle istiyordu? Sayın Ali Koç'un biraz daha net olması gerek. O ifadenin bir mağduriyet yaratmaktan başka gayesi yok. Bunu sık sık yapıyorlar. Mağduriyete bağlı takip eden maçlarda avantaj yakalamak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell Süper Kupa'nın iptali

Dursun Özbek, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak son dakikada iptal edilen Turkcell Süper Kupa'nın siyasete alet edilmesinden üzüntü duyduklarını söyledi.

Konunun Suudi Arabistan ile Türkiye'nin düzelmekte olan ilişkilerine zarar verecek noktaya geldiğini aktaran Özbek, şöyle konuştu:

"Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanması fikri Ağustos 2023'e kadar gidiyor. Bu konuyla ilgili 17 Kasım'da TFF'ye bu maçın Türkiye'de oynanmasını isteyen bir mektup gönderdik. Bu mektup hiçbir zaman gündeme gelmedi. Her toplantıda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olduğu için maçı Türkiye'de oynamayı ve kupayı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vermesini istedik. Neticede bu işin patronu TFF. Onun aldığı karara uymak zorundayız. Biz bu karar neticesinde Suudi Arabistan'a maç oynamak için gittik. Gelişmeler bu maçın iptaline kadar gitti. Bundan sonra ortaya çıkan gelişmeler ne bizim ne de Sayın Ali Koç'un kabul edebileceği şekilde siyasileşti. İki ülke arasındaki ilişkiler uzun süredir düzelme ve gelişme yolundaydı. Durum buna zarar verir hale geldi. Galatasaray olarak büyük üzüntümüz konunun bir futbol karşılaşması olmaktan çıkıp bir siyasi boyuta gelmesi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konuda sarf ettiği emeklerin örselenmesi. Bunun siyasi bir olay gibi siyasete alet edilmesi de bizi çok üzdü. Döndüğümüzde bu manada yorumlar yapıldı. Konunun ülke ilişkilerine zarar vermemesini arzu ediyoruz. Siyasi bir gündem oluşturulmasını reddediyoruz."

Kupanın nerede oynanacağına TFF'nin karar vereceğini belirten Özbek, "Önce 26 Ocak tarihini söylediler. Seçim döneminde 1 haftalık boşluk var. Oraya koyarlarsa daha güzel bir uygulama olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk'ten şampiyonluk ve 5. yıldız iddiası

İkinci başkan Metin Öztürk, sezon sonunda tarihlerinin 24. Süper Lig şampiyonluğunu alacaklarına inandıklarını söyledi.

Sahadaki rekabete ve ortamı germemeye odaklandıklarını anlatan Öztürk, "Kurucu başkanımız Ali Sami Yen'in mezarına çok yakın bir yerde Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın mezarı var. Biz, Ali Sami Yen başkanımızı ziyaret ettikten sonra Sayın Süleyman Seba'nın da mezarını ziyaret ederiz. Koridorlarımızda efsane kaptanımız Metin Oktay ile Can Bartu'nun forma değiştirme fotoğrafları var. 500 yıllık bir geleneğimiz var. Biz ortamı germeden sahada kazanmaya çalışıyoruz. Şu an mayıs ayına odaklandık. Gerçek 5 yıldız, 25. şampiyonluğu alınca oluyor. İnşallah Dursun Özbek başkanımızın liderliğinde mayıs ayında 24. şampiyonluğu göreceğiz. 25. şampiyonluğa bir basamak kalacak. İnşallah başkanımız liderliğinde gerçek 5 yıldızı Galatasaray'da göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe derbisi öncesinde 12 askerin şehit olduğu haberinin geldiğini hatırlatan Öztürk, "Bana maçla ilgili soru sorulduğunda, 'Bu maçları hep oynarız. Bugün 12 şehidimizin acısını yaşıyoruz. Buna odaklanalım. Onlar ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz.' dedim. Biz başkaları gibi ortamları germek için, 'Hakemi yumruklayın, federasyonu basın, fotoğrafları çekin.' diyen bir kitle olmadık. Bizim dışarıda asıl mücadele edeceğimiz yabancı takımlar. Galatasaray'ın genlerinde bu var. Buna odaklandık." şeklinde görüş belirtti.

Erden Timur: "Galatasaray'ın hakkını her türlü mecrada savunuyoruz"

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kulübün haklarını her ortamda savunduklarını dile getirdi.

Son dönemde uğradıkları haksızlıklar karşısında suskun kaldıkları şeklindeki eleştiri üzerine Timur, "Çıkıp çok daha farklı açıklamalar da yapabiliriz. Kendimizi taraftarımıza sevdirmeyi gayet iyi yapabiliriz. Herkes çok mutlu olur ama zaten ortam gergin. Galatasaray'ın hakkını her türlü mecrada savunuyoruz. Diğer taraftaki sorumluluğumuz 15-16 yaşındaki gençleri yanlışa yönlendirmemek. Her seferinde konuşsak gerginliği artıracağız. Bu işi birlikte çözeceğiz." diye konuştu.

Sağ bek oyuncusu Sacha Boey'in dizinde ağrı olduğunu ve durumunun ilerleyen günlerde netleşeceğini kaydeden Timur, genç futbolcuya transfer teklifi gelmediğini belirtti.

Timur, sakatlığı olduğu için dinlendirilen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin takımdan ayrı yurt dışında olmasıyla ilgili soru üzerine, "Icardi'nin önceden dinlendirilmesi zaten gündemdeydi. Ağrıyla ilgili sorunu var. Belli bir süre dinlenmediği zaman böyle devam edecek. Antrenmanlara bile iğneyle çıkıyordu. Çok ciddi bir özveri göstererek bunu yaptı. Yüzündeki kırık olunca dinlendirilme kararı alındı. Ayağına kök hücre benzeri bir uygulama yapılıyor. İğne olunca belli bir süre antrenman yapmaması lazım. Eşinin de kontrolleri için de yanında olmak istedi. Zaman zaman belli özverileri yapmaya çalışan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Erden Timur'un Icardi ile ilgili açıklamaları üzerine Başkan Özbek de "Beşiktaş maçında adamın ayağını kırdılar. Asıl konu ayağındaki ağrı. Fenerbahçe maçında da gözünü kör etmeye çalıştılar. Onu da hakem göremedi. Daha önce, 'Fenerbahçe maçında sağ kroşe attılar.' dedim de uymadı. El ense çektiler. İki güreşçi gibi adamın ensesine tokat atıyorlar ama VAR bunu tespit edemiyor." görüşlerini dile getirdi.

"Başkanımızın yaptığı şey son uyarı niteliğinde"

Erden Timur, başkan Dursun Özbek'in konuşmasının son uyarı olduğunu söyledi.

Gerginliği artırmamak için üzerlerine düşeni yaptıklarını aktaran Sportif AŞ Başkan Vekili, "Yaklaşık 2 ay önce televizyona çıkıp MHK'den TFF'ye, rakibimizin sosyal medyada yaptığı şeylere, kurulan örgütlü yapıya, yayıncı ve istatistik kurumlarının yaptıklarını söyledik. Bunun böyle gitmemesi gerektiğini konuştuk. Sonra bunlardan dolayı Etik Kuruluna sevk edildik. Bu mücadelede gerginliği artırmama konusunda bir yere kadar sabrediyoruz. Bu iş bir yerde bitmek zorunda. Bitmediğinde bize verilen görev Galatasaray'ın hakkına zeval getirmemek. Başkanımızın yaptığı şey son uyarı niteliğinde. Son uyarıda gereken yapılmadığı zaman daha farklı davranacağız. Başkanımız son uyarıyı verdi. Bundan sonra farklı şekilde aksiyonlar alınacağının bilinmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Fred'in cezasının indirilmesi

Erden Timur, Fenerbahçeli futbolcu Fred'in cezasında yapılan indirimi eleştirdi.

Kamuoyunda algı operasyonu yapıldığını ileri süren Timur, "Fred ile ilgili konuya benzer olaylar var. Bu ve bir federasyon görevlisinin Galatasaray'a yapılan küfürlü tezahürata eşlik etmesi kabul edilmesi mümkün değil. Maalesef 'Biz başkan olduğumuz sürece şampiyon olamayız.' gibi baskı oluşturmak için oluşturulan stratejiye federasyonun diz çökmesidir. Bunun başka bir ifade edilme şekli yok. Fred'in minimum ceza sınırı 3 maçtı. Bir örgütlü manipülasyon sistemi var. Ondan sonra insanların 9 yaşındaki çocuklarının ev adresi verilerek, muazzam bir baskı var. Buna son verilmesi lazım. Sonrasında hakem yumruklanma olayı, maçta çekilme gibi bin bir türlü rezillik yaşandı. Bu yolun geldiği son nokta. Bizim kararlılığımızın ne olduğunu kimse sınamamalı. Kararlılığımızı herkes görecek. O kararlılık ve kenetlenmenin gücüyle gereken her şey yapılacak. Bu tür şeylere müsamaha gösterilmemesi lazım ama federasyon baskıya karşı eyyamcı bir tavırla yönetmeye çalışıyor." görüşlerini aktardı.