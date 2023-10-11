İstanbul

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımlarının büyük başarılar elde ederek tüm ülkeyi sevindirdiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan başkan Dursun Özbek, kulüp üyelerine verdikleri bütün sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Genel kuruldan aldığımız yetkiye dayanarak bunları yapıyoruz. Emaneti sırtımızda taşıyoruz." dedi.

Gayrimenkul projelerini büyük bir titizlikle yürüttüklerini aktaran Özbek, şunları kaydetti:

"Allah aşkına artık kimse Florya arazisini konuşmasın. Bu konuda dışarıda korkunç bir mücadele veriyorum. Ne dediysek onu yapıyoruz. 'Florya'ya çivi çakılmadı.' diyorlar. Her şeyin sırası var. Kemerburgaz'ı süratle bitirmeye çalışıyoruz. Kemerburgaz'da yaptığımız inşaatın toplamı 14 bin 500 metrekare. Dünyaya örnek olacak bir tesisin imalatı içindeyiz. Ruhsatını aldık, inşaata başladık, ihalesini yaptık, kaba inşaatı bitirdik, ince işlere girdik, en kısa sürede bitirmek için de elleri, kolları sıvadık. Her türlü parasal sıkıntıya karşı size verdiğimiz sözleri yerine getirmek için arkadaşlarım canla başla çalışıyor. Florya'nın zamanı daha var. Kemerburgaz'a taşındıktan sonra Florya'da inşaata başlayacağız. Bizi destekleyin, biz Galatasaray için çalışıyoruz."

Dursun Özbek, Florya'da 40 dönüm arazi aldıklarını vurgulayarak, "Bunun için 1 milyar 85 milyon lira ödedik. Kefalet verdim, kredi aldık, parasını peşin ödedik. Tapusu hala bizde. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Seçim döneminde size söz verdiğimiz gibi projelerimizi yaptık, yol haritamızı çizdik. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Ne olur bizi cesaretlendirin. Galatasaray'ın haklarını korumak için gereken her şeyi yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, üst kullanım hakkını aldıkları arazilerin son durumu hakkında da divan kurulu üyelerine bilgi verdi.

"Bugün futbol takımımızın değeri 240 milyon avrodur"

Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a yönelik eleştirilere tepki göstererek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Erden Timur, daha önceki başkanlık dönemimde futbol takımının göğüs sponsoruydu. İnşaat işiyle ilgileniyor diye futbolla çok ilgili, futbolu son derece takip eden bir insan olamaz mı? Birisi inşaat yapıyorsa başka uğraşı ya da hobisi olamaz mı? Galatasaray Kulübünde başarılı yürüttüğü Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekilliğini niye böyle yorumluyoruz? Kullandığı ifadeler son derece doğrudur. Market değeri 150 milyon avro olan bir takımı, 30 milyon avro bonservis harcayarak kurdu. Bugün futbol takımımızın değeri 240 milyon avrodur. Sponsorluğun Galatasaray tarihinde rekor olduğunu geçen divanda çok net açıkladı. Sponsorlukta geçen sene bu kadar başarılı değildik. Zararımızın büyük kısmı da oradan geliyor. 13. olan bir takım ne kadar destek bulabilir, düşünün. Şampiyonlukla beraber gelen sponsorluk başarısı rekor seviyede. Galatasaray tarihinde yok."

Galatasaray Kulübünün 7,5 milyar lira borcunun olduğunu anlatan Özbek, "Kurduğumuz takımın 3-4 seneye varan bonservis ve maaş ödemelerini alt alta yazdığınız zaman evet bu rakam doğru. Yaptığımız projeksiyona göre bu takım 6,2 milyar lira hasılat yapacak. Bunu 4 ile çarparsak, aynı takımı kullanarak başarılı gittiğimizde, 24 milyar lira hasılat getirecek. Kapalı gişe oynuyoruz. Çünkü böyle bir takımımız var. Bizi gururlandıran, başarıdan başarıya götüren bir takımımız var. Geçen hafta bütün Türkiye mutlu oldu." şeklinde görüş belirtti.

Büyük bir gelir oluşturma potansiyeline sahip olduklarını vurgulayan Özbek, "Galatasaray Sportif AŞ, yaklaşık 1 milyar lira karla sezonu kapatacak." dedi.

Türkiye Bankalar Birliği ile olan yapılandırma anlaşmasından çıkacaklarını anlatan Özbek, "2 milyar 200 milyon lira ana para olan bu yapılandırma borcunu da ödeyeceğiz. Gururla ve iftiharla her yerde şu laf söyleniyor. 'Helal olsun size, büyük kulüpler içerisinde en iyi durumunda olan Galatasaray Kulübü.' deniyor. Bu dört büyük kulübün de bulunduğu bir toplantıda söylendi." ifadelerini kullandı.

"Rakiplerimizin hepsi Premier Lig takımıdır"

Dursun Özbek, kulübün mali durumuyla ilgili üyelere doğru ve şeffaf bilgiler verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Naklen yayın gelirini 270 milyon lira olarak planlamışız. Naklen yayın gelirinin yüzde 80'i sabittir. Sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirleri. Sponsorluklarla ilgili burada ifade ettiğimiz rakam, 1 milyar 329 milyon lira. Bunun hepsi imzalanmış, birinci taksitleri alınmış, bu seneye ait gelirdir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gelirleri... Loca, VIP ve kombine satmışız. Elimizde ne loca var, ne VIP koltuk kaldı. Hepsini sattık, alt alta yazdık, topladık. 1 milyar 730 milyon lira. Burada ifade edeyim, her maçı aşağı yukarı 50-52 bin kişiye oynuyoruz. Bazı maçları 30, bazı maçları 20 milyon lira hasılatla oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı oynuyoruz. Rakamı söylemek istemiyorum, kıskanmasınlar."

Kulübün elde ettiği gelirin rekor seviyede olduğunu aktaran Özbek, "Galatasaray Kulübü, gelir olarak UEFA'daki 20 büyük kulüp arasındadır. Rakiplerimizin hepsi Premier Lig takımıdır. Bu iftihar vesilesidir. Buradan çıkıp size rekor gelirlerimiz var derken, herkes gurur duysun diye söylüyorum. Artık Galatasaray'ın bir şeyden vazgeçmesi lazım. Bu 'Öldük, bittik' edebiyatı artık bitsin. Biz Galatasaray'ı büyütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Tüm üyelerimizi genel kurulumuzu katılmaya davet ediyorum"

Divan kurulu toplantılarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Özbek, "Divan üyelerimizin yapıcı eleştiri ve önerileri başarıya ulaşmakta bize katkı sağlıyor. Özellikle bu dönemde katılımlarla camiamız için iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Bu sevgi ortamı ve katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Aynı sevgi ortamının cumartesi günü yapacağımız mali genel kurulda da devam edeceğine inanıyorum. Tüm üyelerimizi genel kurulumuza katılmaya davet ediyorum. Hep beraber Haliç Kongre Merkezi'nde buluşalım. Galatasaray'ımıza yakışır bir şekilde konuşalım, tartışalım, en doğrusu üzerinde uzlaşalım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için planladıkları etkinliklere değinen Özbek, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılı bizim için çok önemli ve değerli. Bu özel yılda Galatasaray Kulübü Başkanı olarak görev yapmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Cumhuriyet'imizin 100. yılını Galatasaray'ımıza yakışır şekilde kutlamak için çalışmalarımızı son aşamaya kadar getirdik. 21 Ekim Cumartesi günü hep birlikte Anıtkabir'de Ata'mızın huzurunda olacağız. Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'ın neferi olan tüm Galatasaraylıları, Anıtkabir'de yanımızda olmaya davet ediyorum. Ayrıca 22 Ekim'de lisemizde '100 Yılın Gecesi' adı altında bir konser ve bale gösterisi düzenliyoruz. Bu gece elde edilecek tüm gelir, Birlikte 1905 çatısı altında deprem bölgesine katkı sağlayacaktır."

Dursun Özbek, 13 Ekim Cuma günü sarı-kırmızılı kulübün 118. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını anlatarak, "Kurucumuz Ali Sami Yen Bey'in kabrinde başlayacak programımız lisemizde sona erecek. Bir eğitim yuvasından doğup, dünya çapında marka haline gelen Galatasaray'ımızla ne kadar gurur duysak azdır. Her zaman söylediğim gibi bizim en önemli görevimiz, Galatasaray'ımızı en iyi koşullarda ve en başarılı haliyle bizden sonra gelecek kardeşlerimiz bırakmak. Son dönemdeki başarılarımızla Galatasaray'a yepyeni bir kuşağın doğuşuna tanıklık ediyoruz. Bu çocukların ve gençlerin her zaman yüzünün gülmesi bizim için çok önemli. Verdiğimiz tüm mücadele bunun içindir." değerlendirmesinde bulundu.

Beş aylık dönemde 219 milyon lira kar

Yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, toplantıda mali konularla ilgili sunum yaptı.

Sarıkaya, kulübün 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki 5 aylık dönemde 219 milyon lira kar ettiğini ifade etti.