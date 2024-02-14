Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Sparta Prag maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Çalışmaya rahatsızlığı bulunan Wilfried Zaha, Fildişi Sahili Milli Takımı ile şampiyon olduğu Afrika Uluslar Kupası'ndan yeni dönen Serge Aureir ve sakatlığı devam eden Hakim Ziyech katılmadı.

Galatasaray, bu antrenmanla yarın RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.