UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekibin Çekya temsilciyle oynayacağı mücadelede Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

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Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

Kaynak: AA