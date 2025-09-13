4. dakikada Sara'nın ara pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Eren Elmalı, meşin yuvarlağı Sane'ye aktardı. Alman oyuncunun vuruşunda top, üstten auta çıktı.

24. dakikada Sane'nin sağ kanattan pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan İlkay'ın şutunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

41. dakikada Eren Elmalı'nın sol taraftan kullandığı taç atışında topla buluşan Sara'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada Torreira'nın ceza yayı önünden vuruşunda kaleci Felipe, topu çeldi.

45+1. dakikada Seşlar'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Ampem'in ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

48. dakikada Icardi ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün sol çaprazdan vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.

64. dakikada Icardi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında penaltı noktası civarındaki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı çeldi.

69. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

72. dakikada Ampem'in ceza yayı önünden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

73. dakikada Galatasaray öne geçti. Sallai'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı penaltı noktasının sağ tarafında bulunan Icardi'ye aktardı. Arjantinli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 1-0.

75. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının solundan plase vuruşunda kaleci Felipe, topu kornere gönderdi.

89. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ampem'in hatalı pasında topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.

90+4. dakikada Jakobs'un topa dokunuşuyla meşin yuvarlağı kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdi. Barış Alper'in penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, topu kornere çeldi.

Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Icardi, 3 gole ulaştı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon 3. kez ağları sarstı.

Eyüpspor müsabakasına kadar ligde 3 karşılaşmada toplamda 50 dakika süre alan Icardi, 2 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de çıkan 32 yaşındaki santrfor, 73. dakikada maçtaki sessizliği bozarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Icardi, bu golle bu sezonki 4. maçında 3. kez tabelayı değiştirdi.

Yunus Akgün, bu sezon açılışı yaptı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon 44 resmi müsabakada 12 gol atan Yunus, bu sezon ise Süper Lig'de 5. maçına çıktı. Tüm müsabakalara ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, ilk kez gol sevinci yaşadı.

Barış Alper, 2 maç sonra forma giydi

Aldığı transfer teklifi sonrasında ayrılmasına izin verilmeyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, 2 maç sonra süre aldı.

Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan aldığı transfer teklifi sonrası gitmesine izin verilmeyen Barış Alper, bir süre antrenmanlara çıkmadı.

Milli futbolcuyu korumak isteyen Okan Buruk, öğrencisini ligin 3. haftadasındaki Zecorner Kayserispor ve 4. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kadroya almadı.

Milli arada camiadan özür dileyen ve Eyüpspor mücadelesiyle kadroya dönen Barış Alper Yılmaz, 57. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna girdi.

Oyuna girdikten sonra etkili performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'ın bir şutu direkten döndü. Barış, Yunus Akgün'ün golünde son pası veren oyuncu oldu.

Ahmed Kutucu bu sezon ilk kez süre aldı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon ara transferde Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Ahmed, müsabakanın 69. dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna dahil oldu. 25 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir resmi maçta terletti.

İlk 5 maçta 15 gol attı, 1 yol yedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçta 15 gol attı.

İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada ise Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorlarla geçti.

Son olarak Eyüpspor'u 2-0 yenen Galatasaray, toplamda 15 gole ulaştı. Bu süreçte kalesinde sadece 1 gol gören "Cimbom" hücumun yanı sıra savunmada da başarılı performans sergiledi.

Galibiyet serisi 16 maça çıktı

Galatasaray, çıktığı son 16 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 16 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise ligin ilk dört haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti. "Cimbom" son olarak Eyüpspor'u 2-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 47 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.

Ligde son 7 deplasmanda puan kaybı yok

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta puan kaybı yaşamadı.

Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 7. dış saha müsabakasını da kazandı.

Söz konusu süreçte 20 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

Galibiyet üçlüsü Barış Alper'den

Galatasaray'da klasikleşen galibiyet üçlüsünü Barış Alper Yılmaz başlattı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, üçlü tezahüratını transfer süreci nedeniyle sorunlar yaşayan ve bir süre formasından uzak kalan Barış Alper'in başlatmasını istedi. Doğu tribünündeki taraftarların önüne giden 25 yaşındaki futbolcu, tezahüratı başlatarak büyük coşku yaşadı.

Taraftarlar ayrıca sonradan oyuna girerek iyi bir performans sergileyen Wilfried Singo ile sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkan Uğurcan Çakır'ı da çağırarak üçlü çektirdi.