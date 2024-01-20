Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 51 puan topladı. Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde haftaya 2. sırada girdi.

Trabzonspor ise oynadığı maçların 11'ini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 5'ini yitirdi. Hanesine 37 puan yazdıran bordo-mavili takım, haftaya 3. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

Icardi'nin durum son antrenmanda belli olacak

Galatasaray'da takımla çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Trabzonspor maçının kadrosunda yer alıp alamayacağına bugün yapılacak son antrenmanda karar verilecek.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide aldığı darbe sonucunda yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli futbolcunun bir süre oynatılmaması kararlaştırılmıştı.

Mauro Icardi, Süper Lig'deki son 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir maçta sarı-kırmızılı takımdan ayrı kaldı.

Sanchez kadroda yer alacak

Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alacak.

Tedavisi tamamlanan Kolombiyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçta bir süre forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezasını tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da Trabzonspor maçında görev yapabilecek.

Takımda 3 eksik

Galatasaray'da 3 futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Deplasmandaki son iki maçında berabere kaldı

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmada galibiyete ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, konuk olarak çıktığı son iki müsabakada Fenerbahçe ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 38 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 11 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.