İSTANBUL (AA) - Göztepe, 6. dakikada öne geçti. Juan'ın pasıyla savunma arkasına sarka Janderson'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top, üst direkten döndü. Sallai'nin uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı önünde bulunan Efkan Bekiroğlu'nun altıpasın sol çaprazından çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-1.

14. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Sara'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

19. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Furkan Bayır'ın hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleciden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. İlk başta ofsayt kararı veren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'a gitmesinin ardından golü verdi: 1-1.

34. dakikada Sara'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sallai'nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

38. dakikada Rhaldney'in ceza yayı önünden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, sağına yatarak topu kurtardı.

42. dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Osimhen'le ikili mücadele giren Bokele, rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.

İkinci Yarı

57. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Icardi'nin şutunu kaleci Lis kurtardı.

59. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

60. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında Osimhen'in altıpas çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Lis, topu kornere çeldi.

63. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattaki Sallai'nin havalandırdığı topta ceza sahası sağ çaprazında bulunan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı kafayla Sara'ya indirdi. Sara'nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

66. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sallai'nin ara pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Sara, altıpas çizgisinin önünde bulunan Osimhen'e ortasını açtı. Kaleci Lis, Osimhen'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Icardi, yaptığı vole vuruşuyla ağları sarstı: 3-1.

72. dakikada sağ kanatta Abdülkerim Bardakcı'dan topu kapan Juan, ceza sahasına ortaladı. Olaitan'ın penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlağa bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

80. dakikada Sara'nın ara pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Sane, içeriye doğru meşin yuvarlağı çevirdi. Yunus Akgün'ün penaltı noktası üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Lis, topu kurtardı.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın golü VAR incelemesiyle geldi

Galatasaray'ın beraberlik golü Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından verildi.

Müsabakanın 19. dakikasında Barış Alper Yılmaz ile top kapma mücadelesindeki Furkan Bayır'ın geri pasında araya giren Victor Osimhen, kaleci Mateusz Lis'i çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pası Barış Alper'in verdiği gerekçesiyle yardımcı hakem Mehmet Kısal ofsayt bayrağı kaldırdı.

VAR'daki İbrahim Çağlar Uyarcan'ın uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki monitörde yeniden izleyen hakem Oğuzhan Çakır, topla Furkan'ın oynadığını tespit ederek golü verdi.

Osimhen, bu sezon 6. kez gol sevinci yaşadı

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu sezonki 6. golünü attı.

Süper Lig'de 7. maçına çıkan Osimhen, Göztepe ağlarını sarsarak 3 gole ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 müsabakada 3 golü bulunan tecrübeli futbolcu, toplamda 6 golünü kaydetti.

Sara, bu sezon ilk golünü attı

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'daki ikinci sezonunu geçiren Sara, bu sezon 14. resmi maçına Göztepe karşısında çıktı. Forma giydiği 9 Süper Lig ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde fileleri havalandıramayan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ilk golünü Göztepe ağlarına gönderdi.

Sara, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 42 resmi müsabakada 2 gol üretmişti.

Icardi, Süper Lig'de 6. golünü attı

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de 6. kez ağları havalandırdı.

Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Icardi, bu sezon süre aldığı 9. lig mücadelesinde 6. kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, süre aldığı 3 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında skor katkısı veremedi.

Osimhen, hocası Okan Buruk'u yakaladı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla attığı gol sayısında teknik direktör Okan Buruk ile kulübün unutulmaz oyuncularından Umut Bulut'u yakaladı.

Göztepe müsabakası öncesinde Galatasaray kariyerinde 49 resmi maçta 42 golü bulunan Osimhen, 19. dakikada attığı golle toplamda 43. kez fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki santrfor, böylece sarı-kırmızılı formayla 173 müsabakada 43 gol atan Umut Bulut ile 306 karşılaşmada 43 kez ağları sarsan teknik direktörü Okan Buruk ile gol sayılarını eşitledi.

Sallai'nin şutu direğe takıldı

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai'nin çektiği şut direkten döndü.

Müsabakanın 34. dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Sallai'nin yaklaşık 25 metreden çıkardığı şut, kaleci Lis'i geçerek yakın direğe çarptı.

Davinson Sanchez, Trabzonspor maçında oynayamayacak

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor ile yapılacak maç öncesi cezalı duruma düştü.

Göztepe müsabakası öncesinde Galatasaray'daki tek sınırdaki oyuncu olan Sanchez, 16. dakikada hakem Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Cezalı duruma düşen 29 yaşındaki stoper, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü RAMS Park'ta yapılacak Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Arda 8, Ahmed 4 maç sonra süre buldu

Galatasaray'da genç stoper Arda Ünyay 7, tecrübeli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ise 4 lig maçının ardından forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon birer maça çıkan Arda ve Ahmed, uzun bir aradan sonra süre aldı. Sezonun ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında 24 dakika sahada kalabilen Arda, 8 maç aradan sonra Göztepe mücadelesiyle sahaya çıktı.

Ahmed ise 5. haftada sonradan girip 20 dakika sahada kaldığı ikas Eyüpspor maçının ardından ilk kez oyuna dahil oldu.

Okan Buruk, ligde 100. galibiyetini yaşadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 120. maçta 100. galibiyetini aldı.

Sarı-kırmızılı takımın başına 13. olduğu 2021-2022 sezonunun ardından geçen Buruk, futbolcu olarak altyapısından yetiştiği takımını zirveye taşıdı. Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan, birer kez de Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa zaferi yaşayan Okan Buruk, önemli bir başarıya daha imza attı.

Göztepe karşılaşmasıyla Galatasaray'ın başındaki 120. Süper Lig maçına çıkan Buruk, galibiyet sayısında 'Dalya' dedi. Buruk yönetimindeki Galatasaray, söz konusu süreçte 13 beraberlik alırken sadece 7 kez mağlup oldu.

Okan Buruk, bir takımın başında ligde 100. galibiyetine en az maçta ulaşan teknik direktör ünvanını elde etti.

Sahasında yenilmeme serisi 31 maça çıktı

Galatasaray, sahasında oynadığı son 31 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 31 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi müsabakada 23 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

Ligde 18 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de çıktığı son 18 müsabakada bileği bükülmedi.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 maçta 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 44 kez sarsarken sadece 7 gol yedi.

Göztepe karşısında iç sahada yenilgiyi unuttu

Galatasaray, İzmirli renktaşıyla sahasında yaptığı son 17 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Göztepe'yi konuk ettiği maçlarda son yenilgisini 1972-1973 sezonunda 1-0'lık skorla yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 17 mücadelede 15 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

İzmir temsilcisini konuk ettiği son 11 Süper Lig maçını kazanan sarı-kırmızılılar, rekabetteki son 8 maçı da 3 puanla tamamladı.

Rekabette Göztepe'ye 100. golü attı

Galatasaray, Göztepe ile Süper Lig'de yaptığı maçlarda 100. golünü attı.

Süper Lig tarihinde daha önce 62. kez karşılaştığı Göztepe'nin filelerini 99 kez havalandıran Galatasaray, Osimhen'in 19. dakikada ağları sarsmasıyla 100 gole ulaştı.

Süper Lig'in en az gol yiyen takımına 3 gol attı

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen takım ünvanını elinde bulunduran Göztepe'ye 3 gol birden attı.

İzmir'in sarı-kırmızılı takımı, Galatasaray mücadelesine kadar ligdeki 9 maçta 11 gol atarken kalesinde sadece 3 gole izin verdi. Ligin en golcü takımı olan Galatasaray, rakip ağları 3 kez sarsarak hem sahadan 3 puanla ayrıldı hem de ligin en az gol yiyen takımı ünvanını rakibinden devraldı.

Göztepe, 10 kişi mücadele etti

İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, müsabakayı 10 kişi tamamladı.

Maçın 30. dakikasında sarı kart gören Malcom Bokele, 42. dakikada ise ikinci sarı katı alarak oyundan atıldı. Konuk takım, uzatmalarla birlikte 50 dakikadan fazla 1 kişi eksik mücadele etmek zorunda kaldı.

Taraftardan Barış Alper Yılmaz'a destek

Sarı-kırmızılı taraftarlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt müsabakasında bir grup tarafından ıslıklanan Barış Alper Yılmaz'a destek verdi.

Müsabakanın bitmesinden sonra Galatasaraylı futbolcular, galibiyeti taraftarıyla kutladı. Klasikleşen 'üçlü' tezahüratını taraftarın isteğiyle sırasıyla Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Gabriel Sara yaptırdı.

Taraftarlar, daha sonra devre arasında oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz'ın adını bağırarak yıldız futbolcuya moral verdi.





Muhabir: Can Öcal,Emrah Oktay