İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün Beşiktaş Kulübü tarafından paylaşılan videoda kullanılan görüntüye istinaden devam eden spekülasyonlar üzerine kulübümüz bu açıklamayı ilk ve son defa yapacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü, bu vatan için canını vermiş kahramanların beşiği olmuş, onlar tarafından kurulmuş bir spor kulübüdür. Cumhuriyet'in aydınlık yüzü Galatasaray'ı direkt ya da dolaylı şekilde bu ülkeye büyük zararlar vermek için uğraşan, kanlı bir terör örgütüyle yan yana göstermeye çalışan her kimse, öncelikle müfteridir. Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur. Türk sporunun içine rekabeti değil, hainliği sokmaya çalışan her kim olursa onun karşısında biz duracağız. Paylaşılan bu videonun altında imzası olan kim varsa, onlardan oynadıkları bu kirli oyunun hesabını soracağız."

AA