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Corendon Alanyaspor'la geçen hafta oynanan maçta ağrı hisseden ve MR görüntülemesi yapılan Jackson Muleka'nın uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edildi. Muleka'nın yarın oynanacak müsabakada görev yapamayacağı belirtildi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

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