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Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu

Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu

74. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Safuri'nin pasına hareketlenerek penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Mert Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra filelere gitti: 2-1.

65. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Atal'ın sol kanattan yerden pasında kale önünde topla buluşan Aimbetov, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.

19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında topla buluşan Saric'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.

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