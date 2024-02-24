Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her türlü tehdide boyun eğen, adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup toplumun bölünmesine neden olan, korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp mevkisini sağlama almaya çalışan, yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bürünen, hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine ve hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı-alamadığı kararlarla Türk futbolunu sorunlar yumağı haline getiren tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz."

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın 90+5. dakikasında sarı-lacivertli takım lehine verilen penaltı kararına tepki göstererek, sosyal medya hesaplarından, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var. Utanmazlar." mesajını paylaşmıştı.