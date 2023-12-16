İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'ın performansı şu şekilde:

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başladı. Bu turda Litvanya temsilcisi Zalgiris, 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ve play-off turunda Norveç ekibi Molde'yi eleyen sarı-kırmızılı takım, grup aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10. kez elemeleri geçerek grup aşamasına kalan Galatasaray, 7 kez de doğrudan gruplarda yer aldı.

Grubunu üçüncü bitirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirerek, organizasyona veda etti.

Sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi"nde Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag ekipleriyle A Grubu'nda mücadele etti.

Galatasaray, grupta oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 5 puan topladı.

Bayern Münih ve Kopenhag'ın son 16 turu vizesi aldığı grubu, Manchester United'ın üzerinde üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

13 kez gruptan çıkamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 kez grup aşamasında boy gösteren Galatasaray, 13 kez üst tur biletini elde edemedi.

"Devler Ligi"nde diğer Türk takımlarının toplamı kadar grup aşamasında yer alan Galatasaray, sadece 4 kez bir üst tura çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde 2000-2001, 2001-2002, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında bir üst tura yükselme başarısı gösterdi.

Galatasaray, "Devler Ligi"nde 1993-1994, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2003-2004, 2006-2007, 2002-2003, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2023-2024'te ise grup aşamasını geçemedi.

Sarı-kırmızılı takımın, Şampiyonlar Ligi'nde son 5 grup mücadelesinde üst tur vizesi alamadı.

En başarılılar Lucescu ve Terim

Avrupa kupalarında tarihinin en önemli başarılarını, 1999-2000 sezonunda efsane teknik direktörü Fatih Terim'le UEFA Kupası'nı kazanarak ve 2000 yılında ise Mircea Lucescu'yla UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürerek elde eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi sezonlarını da yine bu iki teknik adamla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda Lucescu yönetiminde, o dönemki statüye göre iki ayrı grup etabı bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki gruptan da çıkarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İspanya temsilcisi Real Madrid'le eşleşen Galatasaray, İstanbul'da 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasına karşın, deplasmanda rakibine 3-0 yenilerek yarı finale kalamadı.

Galatasaray, Lucescu yönetiminde 2001-2002 sezonunda ise yine ilk gruptan çıkma başarısı gösterirken, çeyrek final şansını ikinci gruptaki son maçına kadar taşısa bile mutlu sona ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesini 2012-2013 sezonunda teknik direktör Fatih Terim'le yineledi. Grubunu ikinci sırada bitirerek ikinci tura yükselen, bu turda ise Almanya'nın Schalke 04 takımını eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Galatasaray, yine Real Madrid'le eşleşti. Lucescu döneminde olduğu gibi deplasmanda 3-0 kaybeden, kendi evinde ise 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, organizasyona bu turda veda etti.

Galatasaray, 2013-2014 sezonunda da İtalyan teknik adam Roberto Mancini yönetiminde grup aşamasını geçtikten sonra son 16 turunda Chelsea'ye elendi.

Şampiyon olduğu UEFA Kupası'nda 92 maç oynadı

Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam edeceği eski adı UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 2000 yılında şampiyonluk yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2000 yılında finalde karşılaştığı İngiltere'nin Arsenal ekibine penaltılarda üstünlük sağlayarak Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupasını müzesine götürdü.

Kupa 2'de daha önce 92 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu müsabakalarda 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 142 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 113 gol gördü.