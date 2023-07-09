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Galatasaray , Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın Macaristan'ın Kisvarda ekibiyle yapacak.

Tedavisine devam edilen Lucas Torreira antrenmanda yer almazken, Mathias Ross da takımdan ayrı koşu yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise sarı-kırmızılılar, topla çalışmalar gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptı. İdmanda futbolcuların keyifli oldukları gözlendi.

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