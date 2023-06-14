İstanbul

Sarı-kırmızılıların sezon başında Fransa'nın Paris Saint Germain ekibinden kiralık olarak renklerine kattığı Arjantinli yıldız, attığı gollerle takımının şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği 24 karşılaşmada 22 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e karşı forma giydiği 7 maçta da topu filelerle buluşturmayı başaran Icardi, ayrıca Mario Jardel, Milan Baros ve Bafetimbi Gomis'ten sonra sarı-kırmızılı forma altında ligde 20 gol barajını geçen ilk yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig'de forma giydiği son 6 karşılaşmada da skoru değiştirmeyi başaran Icardi, bu maçlarda 9 kez topu filelere gönderdi.

Kerem 9, Gomis 8 gol attı

Galatasaray'da bu sezon toplam 15 futbolcu skor üretirken, Mauro Icardi'den sonra en fazla gol atan isimler Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis oldu.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, görev aldığı 34 maçta 9 kez topu filelere gönderirken, Gomis de 23 müsabakada 8 gol attı.

Sarı-kırmızılı takımda Dries Mertens 6, Nicolo Zaniolo 5, Sergi Oliveira, Milot Rashica ve Barış Alper Yılmaz da dörder golle öne çıktı.

Abdülkerim 2 kırmızı, 4 sarı gördü

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaraylı futbolculara 4 kırmızı ve 74 sarı kart gösterildi.

Savunmada görev yapan Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı takımda en hırçın futbolcu olarak dikkati çekti. Milli futbolcu, forma giydiği 30 karşılaşmada 2 kırmızı ve 4 sarı kart gördü.

Sacha Boey 1 kırmızı ve 8 sarı, Nicolo Zaniolo da 1 kırmızı ile 1 sarı kartla Abdülkerim Bardakcı'yı takip etti.

AA