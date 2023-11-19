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İlk tetkiklerinde boyun şah damarında tıkanıklık tespit edilen ve Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım inme merkezinde tedavi altına alınan Uca, 16 Kasım'da acil operasyon geçirmiş, 17 Kasım Cuma günü hayatını kaybetmişti.

Metin Uca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi mevkisinde, 3 Kasım'da araç kullanırken fenalaşmış ve aracı ağaca çarparak durabilmişti.

Cenazeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile meslektaşları katıldı.

Metin Uca için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törende, Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

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