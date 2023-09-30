Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bugün takımının iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Takımımı tebrik ediyorum. Oyuncularım galip gelmeyi hak etti, iyi mücadele ettiler. Rakibe penaltı haricinde şans vermedik. Samsunspor'u takip ediyorduk. Nasıl kapatmamız gerektiğine dair sistemimizde değişikliğe gittik." diye konuştu.

Samsun'a gelen taraftarlarına teşekkür eden Sumudica, "Belki fazla değildiler, 10 kadar kişi vardı ama fedakarlık yaparak buraya kadar geldiler. Onlara teşekkür ederim. Rakip takımın taraftarlarına bizi alkışladıkları için teşekkür ederim. Bu sonuçtan daha önemlidir. Samsunspor'a da şans diliyorum. Harika bir şehir. İnşallah ligde kalırlar." açıklamasında bulundu.

AA