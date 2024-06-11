Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dün, Keklik Mahallesi'nde aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alınmıştı.

Havadan görüntülenen alanda yer yer dumanların yükseldiği ve soğutma çalışmaların devam ettiği görüldü.

Çalışmasını gece saatlerinde de sürdüren ekipler, yaklaşık 12 saatin ardından yangını kontrol altına aldı.

Dün, Keklik Mahallesi'ndeki aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangın a Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Nizip Belediyesine ait iş makineleri müdahale etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.