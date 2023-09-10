GAZİANTEP AA- Başta Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar ve Kayacık barajları olmak üzere birçok sulak alanda farklı türdeki kuşlara ev sahipliği yapan kent, göçün yoğun olduğu özellikle bahar aylarında Türkiye'nin dört bir yanından kuş bilimcileri ve kuş fotoğrafçılarını ağırlıyor.

Göç eden nadir türlere ev sahipliği yapan kentte, yaz ördeği, terek düdükçünü, kap kumrusu, büyük kum kuşu, sürmeli çalı kuşu, kara boğazlı ötleğen, puhu, çizgili ishak kuşu, çizgili kum kuşu, kara kanatlı bataklık kırlangıcı, küçük sakarca, tarla ardıcı, İzmir yalıçapkını gibi 200'den fazla kuşu gözlemlemek mümkün.

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yakup Yener, kentin Türkiye'deki en çok kuş popülasyonu olan illerden birisi olduğunu ifade etti.

Gaziantep'teki sulak alanların Türkiye'nin sayılı kuş gözlem noktalarından olduğunu dile getiren Yener, şöyle konuştu:

"Çok sayıda kuş geliyor hatta bu kuşları gözlemlemek adına Türkiye’nin her yerinden, her bölgesinden kuş/ornito fotoğrafçıları gelip kuşları fotoğraflıyor. Gaziantep'te birçok kuş gözlem noktası var ama özellikle su kenarları çok önemli. Bir arkadaşımız uzun zamandır görünmeyen yaz ördeğini gördü. Biz de onu yakalamak (fotoğraflamak) ümidiyle geldik hatta haberi duyan şehir dışından arkadaşlar da geldi. Bizim en büyük sıkıntımız, bilinçsiz avlanma. Hayvanlar kaçıyor ve fotoğraflamak zorlaşıyor."

"Bölgenin kıymetini bilmemiz gerekiyor"

Ömer Işık ise uzun zamandır gözlemlenmeyen kuşu fotoğrafladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Dün tesadüfen denk geldi, çok mutlu olduk. Türkiye'de yaklaşık 10 yıl önce çekilmiş, tür sayısı olarak azalmakta olan, yok olmaya yüz tutan bir kuş türü. Bizim için çok hoş bir duygu. Keşke bu kuşları koruyabilme imkanımız olsa, bu bölgede çok daha değişik türler olabilir. Doğanpınar kuş popülasyonu açısından gerçekten önemli bir nokta, buranın kıymetini bilmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bu tadı, bu heyecanı hissetmek için İstanbul'dan geldim"

Kuşun kaydedildiğini duyup İstanbul'dan gelen Ergün Cengiz de şunları söyledi:

"Dün çok önemli bir kayıt alındı burada, yaz ördeği türü. Çok uzun zamandır Türkiye'de görünmüyordu. Aslında 1990'ların sonlarına kadar Türkiye'de birçok alanda üreyen bir türdü. Türkiye'de çok hızlıca nesli tükendi. Avrupa için de çok önemli bir tür haline geldi. Şu anda Türkiye'nin güneyinde, İsrail'de, Lübnan'da üreme gösteriyor ama Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır görünmüyor, en son Mersin Göksu Deltası'nda üreyen bir çift vardı ama 10 yıldır görünmüyor. Dün 5 adet kuş görüldü, heyecanlandık biz de hemen sabah geldik ama şu ana kadar göremedik. Türü uzun süre araştırınca, artık hep görmeyi istediğiniz, bir türlü göremediğiniz tanıdık bir sima gibi geliyor. Onu sahada gördüğünüz zaman, izlediğinizde çok büyük bir heyecan oluyor. Bu tadı, bu heyecanı hissetmek için İstanbul'dan geldim."