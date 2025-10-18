ANKARA (AA) - Gazze İnsan Hakları Merkezi'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

BM yetkilisi Young, Gazze'deki durumun felaket boyutuna ulaştığını ve acil yardım gerektiğini söyledi

İnsan Hakları Merkezi'nin açıklamasında, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik kanlı saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun bugün düzenlediği son saldırısında bir aracı hedef alarak aynı aileden 11 sivili öldürdüğü ifade edilen açıklamada, bunun, ateşkes anlaşmasına yönelik açık ve bariz bir ihlal olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının başlamasından bu yana İsrail'in 129 saldırı ve ateş açma olayının belgelendiği, bu olaylarda 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İnsan Hakları Merkezi'nin açıklamasında, İsrail'in bu tutumunun, sivillerin yaşamlarına karşı açık bir saygısızlığı ve uluslararası insani hukuka en ufak bir saygı göstermeden öldürme ve yok etme politikasını ısrarla sürdürmesini yansıttığına işaret edildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere 'Sarı Hat'ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.

Muhabir: Ali Semerci