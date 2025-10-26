İSTANBUL (AA) - İki yıl süren saldırılar, Gazze'de eğitim ve öğretimi büyük ölçüde aksattı. Binlerce öğrenci okullara gidemedi, altyapı ve eğitim malzemeleri yok denecek kadar azaldı. Okulların yeniden açılması, öğrencilerin ve ailelerin umutlarının yeniden canlanmasının da bir göstergesi oldu.

Öğrenciler ve öğretmenler, eksik malzemelere, sınıf yetersizliklerine ve İsrail saldırılarının yarattığı travmalara rağmen eğitimden vazgeçmeyerek, gerekli ekipmanların temini için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Filistinli öğrenciler, İsrail'in saldırılarıyla büyük hasar gören okullarda zorluklara rağmen eğitime başlarken, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Razi Okulu'nda ders başı yaparak yeni eğitim-öğretim yılını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

'İki yıl süren saldırılara rağmen derslerimize geri döndük'

Gazze'deki okulların yeniden açılması, hem öğretmenler hem de öğrenciler için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Razi Okulu Müdürü Nesrin Ebu Neda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin derslerine dönüşünü 'gurur verici' olarak nitelendirdi.

Ebu Neda, 'Çok kısıtlı imkanlarla da olsa öğrencilerimize gücümüz yettiğince her türlü destek, insani yardım ve hizmetlerde bulunacağız. Tüm dünyaya Gazze'deki eğitime destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz. Güçlü ve kesintisiz bir eğitim sistemi oluşturmak için tüm imkanlar seferber edilmelidir.' dedi.

Saldırılar sırasında da yerlerinden edilen öğrencileri kabul ettiklerini belirten Ebu Neda, ateşkesin ardından daha fazla öğrenciyi kabul edip imkanları sunabileceklerini ifade ederek, 'Elhamdülillah! Saldırıların durmasıyla birlikte okullarımız yeniden öğrencilerle dolacak.' sözlerine yer verdi.

Öğrenciler zorluklara rağmen öğrenmekten vazgeçmiyor

İki yıldır okullarından ve eğitimden mahrum kalan öğrenciler, eğitim hayatına dönmenin sevincini yaşıyor.

Öğrenci Cennet el-Hac, 'Okullarla ilgili tüm zorluklara rağmen eğitimimize başladık. Engellere ve zorluklara rağmen öğrenmeye devam ediyoruz. Yerde oturuyoruz, defterimiz bile yok. Tüm zorluklara göğüs gerip, Gazze'de yaşamaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

El-Hac, yaşadıkları zorlukları özetlerken, 'Gazze'nin savaş öncesine dönmesini, defterlerin, kitapların ve eğitimin yeniden eskisi gibi olmasını istiyoruz. Çünkü sevdiğimiz çok insanı kaybettik.' dedi.

İki yıl süren saldırılar nedeniyle eğitimden uzak kalan bir başka öğrenci Hala Ebu Ganim de, 'Dünyadaki diğer çocuklar gibi biz de öğrenmek ve eğitim görmek istiyoruz. Ama iki yılımız yerinden edilmek, saldırılar, bombalar ve derin acılarla, yıkımla geçti' ifadelerini kullandı.

Okul öğretmenlerinden Dünya Ebu Zeyk ise Gazze'de kalıcı sükunet ve barışın sürmesini dileyerek, yeni eğitim yılının geçmişte olduğu gibi normal şekilde başlamasını umut ettiklerini söyledi.

Ebu Zeyk, eğitimde sürekliliğin sağlanabilmesi için tahtalar, sıralar, sandalyeler ve kırtasiye malzemelerinin temin edilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Muhabir: Mehmet Nuri Uçar,Adam Bilal