Gazze

Sağlık Bakanlığı tarafından "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında düzenlen etkinlikte Filistinliler, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir araya geldi.

Etkinlikte, gökyüzüne pembe balonlar ve güvercinler bırakıldı, günün anlam ve önemine binaen resimler yapıldı.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, etkinlikteki konuşmasında, "Bu yıl, 'Pembe Ekim' etkinliklerini, meme kanserinde erken teşhis, önleyici yaklaşım ve çeşitli tedavi yöntemleri konusunda farkındalık oluşturmak için tüm dünyadaki faaliyetler kapsamında başlatıyoruz." dedi.

Sukeyk, Bakanlığın, meme kanserine büyük önem verdiğini ve öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

2022'de 294 yeni vaka

Gazze'deki kadınların yakalandığı kanser türleri arasında meme kanserinin dikkati çektiğini kaydeden Sukeyk, bölgede 2022'de 294 yeni vakanın kaydedildiğini belirtti.

Sukeyk, meme kanserinin Gazze'de kadınlar arasında akciğer kanserinden sonra ölüm oranında ikinci sırada yer aldığını ve genel oranda yüzde 12'sini oluşturduğunu ifade etti.

Meme kanserinde tedavi oranının yüzde 95'lere vardığını aktaran Sukeyk, çok sayıda kadının hastalık ilerledikten sonra tedaviye başvurduğuna dikkat çekti.

Sukeyk, meme kanserinde erken teşhisin ve periyodik muayenelerin önemli olduğunun altını çizdi.

Abluka altındaki bölge dışında tedavi imkanı sağlanması

Kanser hastalarının sıkıntılarının hafifletilmesi ve bu hastalık karşısında farkındalık oluşturulması için sivil ve devlet kurumlarının birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Sukeyk, ayrıca uluslararası kurumlara ve bağışçılara, "onkoloji hastalarının bölge dışında tedavisinde imkan sağlanması konunda İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş ise onkoloji hastalıklarında meme kanserine yakalanmış kırılgan kesimin, bağışçılardan temel destek alması gerektiğini kaydetti.

Ebu Riş, "meme kanserine yakalanmış hastaları desteklemek için çabaların harekete geçirilmesi ve hastaların Gazze Şeridi dışında tedavi görmesine müsaade edilmesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

İsrail'in yaklaşık 16 yıldır hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi, büyük bir insani drama sahne oluyor. Seyahat özgürlüğü olmayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, istisnai durumlar hariç Gazze dışına çıkamıyor.

AA