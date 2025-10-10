ANKARA (AA) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında arabuluculuk yapan Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkürlerini iletti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı çerçevesinde Gazze'deki ateşkes anlaşmasını onaylamasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Gazze'de 2 yılı aşkın süren savaşın ardından ateşkes anlaşması imzalanması başarıldı. Bu, Orta Doğu ve ötesindeki insanlar için iyi bir haber. Katar, Mısır ve Türkiye'deki ortaklarımıza arabuluculukları için teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes devreye girdi

Merz, ABD Başkanı Trump'a da barış girişimi için teşekkür etti.

Ateşkesin hızlı şekilde uygulamaya geçmesi gerektiğine işaret eden Merz, 'Alman vatandaşları da dahil olmak üzere esirler, nihayet ailelerine kavuşmalıdır. Ateşkes yürürlüğe girmeli ve önümüzdeki haftalarda istikrar kazanmalıdır. İnsani yardım Gazze halkına hızlı şekilde ulaşmalıdır.' dedi.

'Sivil halka insani yardım ulaştırılmalı ve Gazze'nin yeniden inşası sağlanmalıdır'

Merz, barışa giden bu ilk önemli adımların başarıyla atılmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'Bundan sonra da bu başarıyı sürdürmeliyiz. Gazze'nin kalıcı olarak güvenliğini ve yönetimini nasıl sağlayabileceğimizi netleştirmeliyiz. Hamas'ın silahsızlandırılması ve geri çekilmesi organize edilmelidir. Ayrıca, sivil halka insani yardım ulaştırılmalı ve Gazze'nin yeniden inşası sağlanmalıdır.'

Almanya'nın barışa giden yolun başarıya ulaşması için çabalarını sürdüreceğini vurgulayan Merz, Mısır ile Gazze için uluslararası yeniden inşa konferansı düzenleyeceklerini bildirdi.

Merz, Trump'ın önerdiği Barış Konseyi'nde sorumluluk almaya hazır olduklarını belirterek, 'Barış planının bir parçası, Filistinlilerin gelecekte Gazze Şeridi'ni kendileri yönetebilmeleridir. Bu nedenle Filistin Özerk Yönetimi'nde acil olan reform sürecini desteklemek istiyoruz.' ifadesini kullandı.

Başbakan Merz, ülkesinin sınır korumasını desteklemek için AB Sınır Yardım Misyonunu (EUBAM) ve Filistin sivil polisi ile yargısını desteklemek için AB Filistin Polis Desteği Koordinasyon Ofisi (EUPOL COPPS) misyonunun güçlendirilmesine yönelik çaba göstereceğini kaydetti.

Almanya için askeri katılım söz konusu değil

Almanya için askeri katılımın söz konusu olmadığını vurgulayan Merz, 'Ancak Güvenlik Konseyi kararı gibi yollarla bu tür bir varlığın yasal çerçevesinin oluşturulmasına yardımcı olmak istiyoruz.' ifadesini kullandı.

Ülkesinin bölgedeki gelişmeler ışığında, Gazze'de kullanılabilecek silahların ihracatı için verdiği izinleri gözden geçireceğine dikkati çeken Merz, 'Hükümetimiz bu konuda net bir yol izlemektedir. Bu, bizim kalıcı tarihsel sorumluluğumuzun bir ifadesidir.' değerlendirmesinde bulundu.

Şansölye Merz, iki devletli çözümün, İsrailliler ve Filistinlilerin kalıcı barış ve güvenlik içinde yaşayabileceği bir gelecek için en iyi umudu sunduğuna kesin olarak inandığını kaydetti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden Gazze'deki ateşkesin 'dönüm noktası' olması çağrısı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Gazze'deki ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması, iki yıl süren akıl almaz dehşetin ardından bir dönüm noktası olmalı.' ifadesini kullanan Egger, ateşkesin hayat kurtarmak ve acıları dindirmek için hayati fırsat sunduğunun altını çizdi.

Egger, İsrail, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ICRC ekipleri, esirlerin ve tutukluların ailelerine iade edilmesine yardımcı olarak anlaşmanın uygulanmasını destekleyeceğini vurgulayarak, ailelerin sevdiklerinin yasını onurlu şekilde tutabilmesi için insan kalıntılarının iadesine de yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.

ICRC ekiplerinin, Gazze Şeridi'ne daha fazla hayat kurtarıcı yardım ulaştırmaya ve bunları en çok ihtiyaç duyanlara güvenli şekilde dağıtmaya hazır olduğunun altını çizen Egger, 'Önümüzdeki günler, kritik öneme sahip. Tarafları taahhütlerine sadık kalmaya çağırıyorum. Tahliye operasyonları, güvenli ve onurlu şekilde yürütülmeli. İnsani yardımlar, acilen tam kapasiteyle yeniden başlatılmalı ve nerede olurlarsa olsunlar insanlara güvenli şekilde ulaştırılmalı. Hayatlar, ateşkesin sürdürülmesine bağlı.' değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Güvenlik Kabinesinin varılan ateşkes anlaşmasını dün akşam onaylamasının ardından İsrail ordusu, Gazze'de işgal ettiği bazı bölgelerden kısmen çekilmeye başlamıştı.

Güney Afrika

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve kalıcı bir barış sağlamak amacıyla Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, 'Güney Afrika, tüm tarafları müzakereler sırasında mutabık kalınan adımlara bağlı kalmaya ve trajik bir felaket boyutundaki insani durumun sona ermesi ve daha fazla can kaybının önlenmesini sağlayacak güvenilir ve kapsayıcı bir siyasi süreci takip etmeye çağırıyor.' ifadesini kullandı.

Rehine ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasına ilişkin yapılan söylemlerden memnuniyet duyulduğunu aktarılan açıklamada, garantör devletlerin oynadığı rolü takdir edilerek kuşatma altındaki Gazze'ye çok ihtiyaç duyulan insani yardımın derhal ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Güney Afrika'nın, uzlaşı da dahil olmak üzere barış inşası ve geçiş adaleti konusundaki deneyimlerini paylaşmaya ve ilerideki ulus inşası çabalarına yardımcı olmaya hazır olduğu vurgulandı.

Somali

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

'Somali, bu anlaşmanın Filistin halkının yaşadığı acıları sona erdirecek ve bölgede güvenlik ile istikrarı pekiştirecek adil ve kapsamlı bir barışa giden yolda samimi bir adım olmasını ümit etmektedir.'

Açıklamada, Somali'nin Filistin halkının meşru haklarına, özellikle de bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkına olan 'sarsılmaz desteği' yinelenerek, insan onurunun korunması, uluslararası hukuka saygının güçlendirilmesi, Filistin meselesinin adil ve kapsamlı biçimde çözümüne yönelik tüm girişimlere tam destek verildiği bildirildi.

Sudan

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada da Gazze'deki ateşkesin memnuniyetle karşılandığı ve desteklendiği belirtilerek, ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir sükunetin tesis edilmesi için yorulmadan çalışan bölgesel ve uluslararası aktörlerin bu anlaşmaya ulaşılmasındaki katkılarının takdirle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, ateşkesin akan kanın durdurulması ve kardeş Filistin halkının çektiği acıların hafifletilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildiğini vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

'Konsey, Gazze'de barışın sağlanmasının adalet ve insanlık değerlerinin bir zaferi olduğunu, bölgeye güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi ve savaşın yıkımlarının onarılması için gerçek bir fırsat sunduğunu vurgular.'





Muhabir: Ekip