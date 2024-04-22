Ramallah

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'daki 19 okul, Gazze Şeridi dışına çıkan 11 bin öğrenciye uzaktan eğitim hizmeti için kapılarını açtı.

Gazzeli öğrencilerin kayıt işlemi için öğretmenler ve okul müdürleri gönüllü olarak görev aldı.

Eğitim Bakanı Emced Berhem, Gazze Şeridi'ndeki öğrencilerin eğitimden mahrum kalmamalarına ve İsrail'in devam eden saldırılarının eğitim sistemine verdiği zararın hafifletilmesi konusuna ciddi şekilde önem verdiklerini belirtti.

Berhem, uzaktan eğitim programını İsrail saldırılarına rağmen Gazzeli öğrencilerin eğitim hakkının korunmasına ilişkin sorumluluk kapsamında başlattıklarını ifade etti.

Program kapsamında Gazze Şeridi dışına çıkan 1000 lise öğrencisi, özel düzenlemelere göre 800'ü Mısır'da olmak üzere, bulundukları ülkelerde lise sınavlarına girecek.

Filistin Eğitim Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in Gazze Şeridi ile Batı Şeria'ya yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 6 bin 237 öğrenci hayatını kaybetti; 10 bin 300 öğrenci de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ayrıca 286 devlet okulu ile Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına UNRWA'ya bağlı 65 okul hasar aldı; 40'ı tamamen yıkıldı.