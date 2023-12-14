Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, 9,3 derece olan 1991-2020 dönemi kasım ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 12,5 dereceyle normallerin 3,2 derece üzerinde gerçekleşti. Türkiye'de 2010 yılı kasımında da ortalama sıcaklık 12,5 derece olarak ölçülmüştü.

Geçen ay, yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen sıcaklıklar, Korkuteli, Karaisalı, Hakkari, Ergani ve Mardin çevrelerinde mevsim normalleri civarında seyretti.

Kasım ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 15,3 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 32,9 derece ile Manisa'nın Salihli ilçesinde tespit edildi.

Maksimum sıcaklıklar normalin 4,1 derece üzerindeydi

Bu yılın kasım ayı ortalama minimum sıcaklıkları, 1991-2020 dönemi minimum sıcaklık normallerinin 0,8 derece üzerinde gerçekleşirken, maksimum sıcaklık normallerinin ise 4,1 derece üzerinde oldu.

Marmara Bölgesi'nin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11 dereceyken, bölgede geçen ay ortalama sıcaklık 14,2 dereceyi gördü.

Uzun yıllar kasım ayı maksimum sıcaklık değeri 27,2 derece olan İstanbul'da geçen ayın sıcaklığı 29,6 derece olarak ölçülürken, aradaki sıcaklık farkı 2,4 derece oldu.