EDIRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son günlerde etkisini gösteren yağışlar, hububat ekimi hazırlığı yapan çiftçileri sevindirdi.

Üreticiler, bu ay içinde tarlalarında buğday ve kanola ekimi için çalışmalara başlayacak.

Trakya'da geçen yıl aynı dönemde yağış düşmemesi nedeniyle ekimler kurak koşullarda yapılmıştı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, uzun bir kuraklığın ardından gelen yağışların üreticileri mutlu ettiğini söyledi.

'Ekim dönemi öncesi çiftçinin tarlasını sürebilmesi ve her türlü işçiliği yapabilmesi açısından son yağmurlar çok iyi geldi.' diyen Arabacı, 'Metrekareye 100 kilogram yağış alan köylerimiz oldu. Bu da bizim her türlü toprak işimizi yapabilecek bir ortam yaratıyor.' ifadelerini kullandı.

Arabacı, üreticilerin buğday ekimi hazırlıklarına kısa süre sonra başlayacağını bildirdi.

Geçen yıl kuru toprakta yer hazırlayarak ekim yaptıklarını anımsatan Arabacı, 'Geçen yıl yağışlar bu döneme göre daha geç geldi ancak o dönemden sonra belli aralıklarla yağış gelince ürünün çıkışı ve gelişimi açısından bir sıkıntı yaşanmadı. Bu yıl erken gelen yağış toprak hazırlığını daha rahat yapmamızı sağlayacak, daha düzgün hazırlık yapabileceğiz, bu yüzden daha avantajlıyız. Ürünün ekilişinden sonra çıkışı ve gelişimi için kış döneminde de iyi yağış almamız lazım.' diye konuştu.

Arabacı, ayçiçeğindeki verim düşüklüğü nedeniyle üreticilerin bu yıl buğday ve kanolaya ağırlık vereceğini kaydetti.

'Hazırlıklar bu yağışlarla daha kolay ve verimli hale gelecek'

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da kurak geçen yaz aylarının ardından bölgede etkili olan yağışların çiftçiyi sevindirdiğini dile getirdi.

Şaylan, yağışların buğday ekimi için hazırlık yapan çiftçilere ilaç gibi geldiğini vurguladı.

Uzun kuraklık sürecinin ardından yağmurla toprağın da canlandığını ifade eden Şaylan, hububat üretimi için daha elverişli hale geldiğini anlattı.

Yağışların dinmesinin ardından ekiliş alanlarındaki hazırlıkların daha da hızlanacağını bildiren Şaylan, 'Hazırlıklar bu yağışlarla daha kolay ve verimli hale gelecek. Üreticilerimiz hayırlısıyla buğday ekimine hazırlanacak. Ayçiçeği ve buğday ekiminde yabancı otlara karşı kullandığımız ilaçlar, yağışların az olması nedeniyle bir sonraki ekim yapılan ürünleri olumsuz etkiliyordu. Yağışlarla birlikte çözüldükleri için etkileri azalıyor, hem de kalite ve verimi olumlu etkiliyor.' diye konuştu.

Son yıllarda iklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklığın çiftçiyi olumsuz etkilediğini belirten Şaylan, bu yıl ayçiçeğinde yüzde 60'a yakın verim kaybı yaşandığını anımsattı.

Yağışların çiftçiler için çok önemli olduğunun altını çizen Şaylan, 'Son 2-3 yıldır kurak geçiyor. Gerçekten çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığı yıllar geçirdik. Umarım gelecek yıl böyle bir kuraklığa rastlamayız. Yağışlar dengeli ve zamanında gelir. Hem üreticilerimiz için hem de ülkemiz, memleketimiz için hayırlı olur.' dedi.



Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

'Yağmur, tarım arazilerine can suyu oldu'

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise son yağışların çiftçiyi sevindirdiğini söyledi.

Yağışların toprak hazırlığını kolaylaştırdığını anlatan Saygı, 'Yağmur, tarım arazilerine can suyu oldu. Geçen yıl yer hazırlamada kuraklık dolayısıyla çiftçilerimiz sıkıntı çekti. O yüzden çiftçilerimizin gözü kulağı bu sene düşecek yağışlardaydı. Bu yağışlar üreticileri mutlu etti. Zamanında gelen bu yağışlar çiftçimize moral oldu.' şeklinde konuştu.

Üretici Samet Kayacı da yağışların kurak arazilere çok iyi geldiğinden bahsetti.

Buğday ekimi öncesi toprağın canlandığını ifade eden Kayacı, yağışların tüm üreticileri memnun ettiğini dile getirdi.

Muhabir: Cihan Demirci,Ufuk Ertop,Fırat Çakır