İSTANBUL- Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek Boğaziçi Zirvesi 16-17 Kasım’da İstanbul’da yapılacak. Zirvenin kurucusu Cengiz Özgencil, bu yıl Boğaziçi Zirvesi’ne 50’nin üzerinde ülkeden katılımcı ve konuşmacının geleceğini, zirvenin 14’üncü yılında da Türkiye menfaatlerini ön planda tutarak, bağımsız ve güçlü bir şekilde adım adım ilerlediğini belirtti.

ANA TEMA: GELECEK YÜZYILI KARŞILAMAK; BEKLENTİLER VE ZORLUKLAR

Bu yılki zirvenin ana teması, ‘Gelecek Yüzyılı Karşılamak; Beklentiler ve Zorluklar’ olarak belirlenirken, zirvedeki panellerle İstanbul yine iki gün boyunca tüm dünyadan çok değerli konuşmacıları ağırlayan şehir olacak. Cengiz Özgencil, olağanüstü bir durum olmadığı taktirde 14. yılda, geçmiş iki yıldan daha yoğun bir katılım beklediklerini ifade etti.

2020’de yaşanan pandemi sebebiyle zirvenin yapılamadığını, 2021 yılında pandeminin devam etmesine rağmen küresel anlamda fiziksel katılımın olduğu nadir toplantılar arasına girdiğini aktaran Özgencil, 2022 yılında ise iki gün boyunca gerçekleşen zirvede 20’yi aşkın panel yapıldığını ve 48 ülkeden 100’ün üzerinde üst düzey katılımcının olduğunu belirtti.

SON DÖRT YILIN EN YOĞUN ZİRVESİ OLACAK

Türkiye’de bu yıl Şubat ayında asrın felaketi niteliğinde bir deprem yaşandığını belirten Özgencil, yapılan seçimler sonucu belirsizliğin ortadan kalkmasıyla milletçe el ele vererek deprem felaketinin altından kalkılacağına inandıklarını ifade etti. Yeni kurulan, işin ehli teknokrat kabinenin hem yurt içinde hem yurt dışında ciddi bir güven oluşturduğunu vurgulayan Özgencil, bu güven ortamının katlanarak devam etmesiyle tüm ülkeye pozitif dönüşüm sağlayacağını belirtti. Bu yılki zirvenin son 4 yılın en yoğun zirvesi olmasını beklediklerini de ekledi.

ZİRVEYE İŞ DÜNYASINDAN YOĞUN İLGİ

Bu yıl Güney Amerika, Afrika ve Uzak Doğu’dan ciddi katılımların olacağının altını çizen Özgencil, “Gönderilen davet mektuplarının konfirmasyonu Eylül ve Ekim aylarında şekillenecek. Şu ana kadar 50’ye yakın siyasi dünya hariç iş dünyasından, sanat ve spor dünyasından konuşmacı olarak konfirmasyon aldık. Ayrıca üç ülkeden ise heyet katılım dönüşü aldık. En son Çin Büyükelçisi Sayın LIU Shaobin ve Hindistan Büyükelçisi Sayın Virander Paul ile görüştüm. Bu görüşmeler çok pozitifti. Uzakdoğu ülkelerinden ve Güney Amerika’dan katılımların üst düzeyde olacağını ve heyetlerin geleceğini düşünüyorum.’ dedi.

Cengiz Özgencil sözlerini şöyle sürdürdü;

Türkiye önemli bir ülke, önemli bir devlet ve dünyanın çok stratejik bir coğrafyasında olan bir devlet. Çevresindeki komşularında Ukrayna ve Rusya’da olduğu gibi ateş yanıyor. Bu ateşin dumanından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin etkilenmemesi için Atatürk’ün söylediği ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ sözündeki gibi dengeler başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Türkiye son 10 yılda Karadeniz’deki gazın bulunması, komşu ülkelerle ilişkiler ve birçok alanda önemli hamleler yaptı. Bunlar büyük devletin yapacağı hamleler. Türkiye bu hamleleri çok başarıyla gerçekleştirdi.

EKONOMİ PANELLERİ ÖN PLANDA

Bu yıl da ekonomi panellerinin ön planda olacağının altını çizen Özgencil, geçmiş 13 yılda olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinden konusunda uzman kişilerin bir araya gelerek fikir ve önerilerini Boğaziçi Zirvesi’nde anlatacağını belirtti. Özgencil, bu kadar yüksek profilli katılımcıyı İstanbul’da ağırlayacak olmalarının büyük bir gurur olduğunu sözlerine ekledi.

Zirvenin bir düşünce kuruluşu olduğunu dile getiren Özgencil, organizasyonun diğer bir ayağının ise zirvenin çatısı altında yapılan B2B görüşmeleri olduğunu ifade etti. Özgencil A ve B statüsündeki iş insanlarının B2B görüşmeleriyle bir araya gelerek önemli ve yüksek meblağlı iş anlaşmalarının başlangıcını yaptıklarını ve ticari ilişkilerin de kolaylaştığını vurguladı.

HABER: METE YILMAZ