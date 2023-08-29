Başarılı genç oyuncu ve modellerden Hakan Yaman 1998 de İzmir de doğdu. Aslen Selanik göçmenidir. Genç yaşına rağmen, sinema,dizi tiyatro ve modellik alanlarında bir hayli iddialı.

Basın PR danışmanlığını Alper Ergez’in üstlendiği Yaman, hem oyunculuk hem de modelliği beraber yürüterek kariyerine devam edeceğini dile getirdi.

Tiyatrocu ve eski televizyon oyuncusu Mehmet Gülerbaşlı’dan kamera önü eğitimler, Dagi Medya Dagistan Oğur’dan ise kamera açı teknik eğitimleri ile oyunculuk eğitimi alan Yaman arkasından oyunculuk workshoplarina katıldı.

2017 yılında İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu ile oyunculuk hayatına başladı. ilk olarak ‘’Sulukule ve Aptal Kadınlar’’ oyunları ile kendini sahnede gösterme şansı yakaladı. Bugüne kadar da ‘’Kırık Hayatlar’’,’’Tetikçinin Oğlu’’,’’Gönül Dağı’’ dizilerinde bölüm oyuncusu olarak yer aldı.

2021 yılında düzenlenen Fame Model of Turkey ve 2023 tarihinde düzenlenen Top Model Of Turkey yarışmalarında finalist olan oyuncu ‘’Dynax’’, ‘’Tapster’’, ‘’Şinasi Günaydın’’, ‘’Victor Baron’’, ‘’Roberto Milano’’ gibi firmaların defile ve katalog çekimlerinde yer aldı.

Yaptığı çalışmaları ve tecrübeleriyle hem oyunculuk hemde modellik alanındaki iddiasını gözler önüne seriyor. Şimdilerde yeni proje hazırlılarına hız kesmeden devam eden oyuncunun adını yakında ekranlarda sıkça duyacağımıza benziyor.