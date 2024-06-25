Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı kulüp yeni sezonun startını teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla verdi.

Yeni sezonun ilk antrenmanını, Kulüp Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Teknik Direktör Karatepe’ye, ekibine ve oyunculara "hoş geldiniz" diyen Sungur, yeni sezon için başarı dileklerinde bulundu.

Karatepe'nin saha içerisinde yaptığı kısa değerlendirmenin ardından ısınma koşusu ile başlayan antrenman, koordinasyon çalışması ile devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman yarı sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.